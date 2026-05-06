Bakırköy Belediyesi Yüzme Havuzu, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile yenilenen Bakırköy Belediyesi yüzme havuzu hizmete açıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Hemşehrilerimizin ihtiyacı bizim için tek öncelik. Bizimle uyum ve iş birliği içerisinde çalışan tüm ilçe belediyelerimizle milletimize birlikte hizmet etmeye her zaman hazırız" dedi.

Bakırköy Belediyesi yüzme havuzu, yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde faaliyete sunulan yüzme havuzunun açılış programına İBB Başkan Vekili Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ayça Akpek Şenay, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, belediye meclis üyeleri, ilçe örgütü temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.

İBB tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında yüzme havuzu hem fiziksel hem de teknik açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Yarı olimpik standartlarda yeniden düzenlenen havuz, 24,5 metre uzunluğu ve 7 kulvarlı yapısıyla hem yüzme eğitimi hem de sportif faaliyetler için uygun hale getirildi. Havuzda su kalitesini artırmaya yönelik gelişmiş filtreleme sistemleri kurulurken, otomatik kimyasal dozajlama ve sterilizasyon teknolojileriyle hijyen koşulları üst seviyeye çıkarıldı. Yapılan iyileştirmelerle kullanıcılar için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuldu.

Sosyal alanlar ve donatılar yenilendi

Tesisin yalnızca havuz bölümü değil, tüm yapısal alanları da yenilendi. Çatısından zeminine kadar elden geçirilen tesiste, havuz içi düzenlemelerin yanı sıra sosyal alanlar da modern bir anlayışla yeniden tasarlandı. Tribünler, duş alanları ve aydınlatma sistemleri güncellenirken, vatandaşların kullanımına yönelik daha konforlu bekleme alanları oluşturuldu. Ayrıca, tesiste güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemleri devreye alındı.

"Hemşehrilerimizin ihtiyacı bizim için tek öncelik"

Açılış konuşmasına tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu'nun selamını ileterek başlayan Aslan, "Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü; Bakırköy ilçemizin spor ve eğitim alanındaki çok önemli değerlerinden biri. Burada yer alan yarı olimpik yüzme havuzu uzun yıllar boyunca yoğun talep doğrultusunda kesintisiz olarak hizmet verdi. Ancak doğal olarak yıllar içinde yıpranmış, mekanik ömrünü tamamlamış ve çağın gereklerini karşılayamaz hale gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Bakırköy Belediyemizle iş birliği içerisinde tesisimizi yeniledik. Hemşehrilerimizin ihtiyacı bizim için tek öncelik. Bizimle uyum ve iş birliği içerisinde çalışan tüm ilçe belediyelerimizle milletimize birlikte hizmet etmeye her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte kazandırdık"

Ovalıoğlu'nun ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Aslan, "Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Ayşegül Ovalıoğlu göreve geldiği günden bu yana Bakırköy'e değer katan işlerin altına imza atıyor. Bu değerli iş birliği için Başkanımıza ve Bakırköy Belediyesi'nin değerli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel, çağdaş ve Bakırköylülerin gereksinimlerini karşılayacak bir spor tesisini Bakırköy'ümüze hep birlikte kazandırdık. Bu haliyle tesis çok daha güvenli, kullanışlı ve çağdaş bir yapıya kavuştu. Bakırköylü hemşehrilerimizin tesisi eskisinden de yoğun bir ilgiyle karşılayacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Ovallıoğlu da şunları söyledi:

"Daha güçlü, güvenli ve modern"

"Bakırköy Belediyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile güçlü iş birliğimiz sayesinde, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzumuzu baştan sona yenileyerek yeniden sizlerle buluşturduk. Bu tesis, yıllar boyunca binlerce vatandaşımıza, sporcumuza ve gencimize hizmet verdi. Ancak zamanla oluşan yıpranmalar, artan kullanım yoğunluğu nedeniyle artık çağın gerekliliklerini karşılamakta zorlanır hale gelmişti. Bu duruma kayıtsız kalmadık. Göreve geldikten kısa bir süre sonra; 14 Haziran 2024 tarihinde tesisimizi kapsamlı bir yenileme süreci için hizmete kapattık. İBB ekiplerimiz tarafından Aralık 2024 itibarıyla başlatılan çalışmalar, 20 Mart 2026'da tüm teknik testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte sonuçlandı. Bugün, çok daha güçlü, güvenli ve modern bir tesisi sizlere sunmanın büyük heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"Buradan nice şampiyonların yetişmesini temenni ediyorum"

Spor; sağlıklı bir toplumun temelidir. Çocuklarımızın sporla büyüdüğü, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirdiği, kadınların ve tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet aldığı bir kent için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; spor yapan bir toplum, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha güçlü bir toplumdur. Yüzme havuzumuzun yenilenmesi için yola çıktığımızda hemen harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, sonraki süreçte devam eden çalışmalara her zaman destek veren İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan'a, mühendislerimize, teknik ekiplerimize ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisin Bakırköy'ümüze hayırlı olmasını diliyor; buradan nice şampiyonların yetişmesini temenni ediyorum."