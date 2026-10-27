Bakırköy Belediyesine düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Bakırköy Belediyesine yönelik operasyonun ardından YENİ Parti İstanbul İl Bakanı Özgür Çelik, belediye önünde bir açıklama yaptı. Çelik, "Memleketi yönetemeyenler kendi yönettikleri alanda sömürecek rant bırakmayanlar halkın belediyelerine göz diktiler iki yıldır şafak operasyonlarıyla, tehditlerle, baskılarla, transferlerle, çökme girişimleriyle kendilerine belediyeler üzerinden yeni rant alanı yaratmaya çalışanlar bununla da yetinmeyince vatandaşın cebindeki üç kuruşa, beş kuruşa göz dikmiş durumda ve fon vurgunuyla vatandaşları mağdur etmiş durumdalar" dedi.

Barıkköy Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye başkan yardımcıları ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğuçok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ile belediye meclis üyelerinin YENİ Partiye katılmasının beklendiği gün gerçekleşti. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi akşam saatlerinede YENİ Parti'ye geçtiklerini duyurdu. Partisinin bir programı nedeniyle sabah saatlerinde Ankara'da bulunan ve daha sonra Bakırköy'e gelen YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye binası önünde bir açıklama yaptı. Çelik, "Bugün yine güne bir şafak operasyonuyla uyandık. Türkiye'yi yönetme becerisini kaybetmiş bir ceberut iktidar şafak operasyonlarıyla iki şeyi amaçlıyor. Bir yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar ikincisi Türkiye'nin gerçek gündemlerinin üzerini örtmek." dedi.

"TÜRKİYE'DE GÜNDEM OLARAK, BİRİNCİ SIRADAKİ SORUN FON MESELESİ VE FON MAĞDURLARI"

Çelik şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu sadece cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutsak vaziyette. Bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye'nin birinci partisi olduğumuz için belediye başkanlarımız, halkçı belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirdiği için ve o halkçı belediyecilik uygulamalarıyla, vatandaşla, hizmet yoluyla gönül bağı kurdukları için tutsak vaziyetteler. Bugün Bakırköy'de yaşanan bu süreç son iki yıldır Türkiye'de yaşanan süreçten bağımsız değildir. Bugün yapılan şafak operasyonuyla Bakırköy'de belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan müdürlerimiz, belediyenin en kritik noktalarında görev yapan belediye emekçileri gözaltına alınmıştır. Neyi amaçlıyorlar? Burada Bakırköy Belediyesi'nde halkçı ve icraatçı belediyecilik uygulamalarının kesintiye uğramasını amaçlıyorlar. Yani belediyeler vatandaşla hizmet yolu bağ kurmasın. Eğer böyle olursa yeni partinin iktidar yürüyüşü daha güçlü olur, daha kuvvetli olur. Bu yönüyle yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. İkincisi de şudur; Türkiye'nin gerçek gündemlerinin üzerini örtmek istiyorlar. Bugün bir kamuoyu araştırması yayınlandı. Tarihte ilk defa bir kamuoyu araştırmasında bir güncel mesele, bir sorun ve problem olarak birinci sırada. Bu kamuoyu araştırmaları düzenli olarak yapılır. İşte birinci sırada ekonomi vardır, diyelim ki eğitim vardır, değişkenlik gösterebilir, sağlık vardır. Bugün yapılan araştırmada Türkiye'de gündem olarak, sorun olarak birinci sıradaki sorun fon meselesi ve fon mağdurları konusu. Tarihte ilk defa bir güncel mesele Türkiye'nin birinci sorunu ve problemi haline gelmiş durumda.

"TAM BİR İKİLİ HUKUK SİSTEMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yani memleketi yönetemeyenler kendi yönettikleri alanda sömürecek rant bırakmayanlar halkın belediyelerine göz diktiler iki yıldır şafak operasyonlarıyla, tehditlerle, baskılarla, transferlerle, çökme girişimleriyle kendilerine belediyeler üzerinden yeni rant alanı yaratmaya çalışanlar bununla da yetinmeyince vatandaşın cebindeki üç kuruşa, beş kuruşa göz dikmiş durumda ve fon vurgunuyla vatandaşları mağdur etmiş durumdalar. İşte bu fon meselesi konuşulmasın diye her yeni güne bir şafak operasyonu. Fon meselesi duyulmasın, bilinmesin, o vurgun Türkiye gündeminde konuşulmasın diye gazetelere karartmalar, Halk TV'ye kayyum şu anda vatandaşı soyup soğana çevirenler, elini kolunu sallayarak, sokaklarda dolaşırken çok sayıda gazete gözaltına alınıp tutuklanmış vaziyette. Kimisi de ev hapsinde. Tam bir ikili hukuk sistemiyle karşı karşıyayız.

Biz Ayşegül Ovalıoğlu Başkanımızın bütün çalışma arkadaşlarına sonsuz bir güven içerisindeyiz. Onlar Bakırköy'de halkçı belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirmek için başkanımızla birlikte canla başla çalışan arkadaşlarımız onlar şu anda haksız hukuksuz biçimde gözaltındalar. Ama son vurgunuyla milleti soyup soğana çevirenler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Siyasi ayağı sorgulanmıyor. Siyasi yapılanma içerisinde herhangi bir adli süreç, hukuksal süreç yürütülmüyor. Tam bir ikili hukuk sistemiyle karşı karşıyayız. Bugün burada aslında bir belediye başkanlarının kendi aralarında konuşarak bir geçiş süreci planlanmıştı. Ama bu geçiş sürecini de gölgede bırakmak için şafak operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Ben burada tam böyle onların YENİ Parti'ye geçeceği gün itibarıyla bu şafak operasyonlarını gerçekleştirmiş olmalarına rağmen büyük bir cesaretle bugün Bakırköy Belediyesi'nin önünde YENİ Parti'ye geçen Ayşegül Ovalıoğlu başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"BU YÜRÜYÜŞ MİLLETİN YÜRÜYÜŞÜDÜR"

Konuşmasını "Bu nasıl bir cesarettir biliyor musunuz? Hani tehditle transfer olanlar var. Canının telaşına düşenler var." diye sürdüren Çelik, YENİ Parti'ye geçenlere şöyle teşekkür etti:

"Bakın bugün Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babası gözaltında. Yani bir zalimlikle ailelere uzanılan bir günde 86 yaşındaki babasının gözaltında olduğu bir günde bir karar vermiş. Geçtiğimiz günlerde YENİ Parti'ye geçme kararı vermiş. Bu kararı da şöyle ifade etmiş. Ben Bakırköy sokaklarında gezdiğim zaman bana oy veren seçmen bana YENİ Parti'yi tarif ediyorlar duygusuyla YENİ Partiye geçme kararı almış. Ama bugün yapılan şafak operasyonu bu kararından onu geri döndürmemiş. İşte bunun adı cesarettir başkanıma yürekten teşekkür ediyorum ve yine YENİ Parti'ye geçme iradesini gösteren Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Çatalca Belediye Başkanımız Erhan Güzel'e yürekten teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e ve Başkan Vekilimiz Hakan Çelik'e yürekten teşekkür ediyorum. Maltepe Belediye Başkanımız Esin Köymen kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediye Başkanımız geçtiğimiz hafta YENİ Parti'ye geçti Mesut Kösedağ'a yürekten teşekkür ediyorum. ve YENİ Parti'ye iradesini ortaya koyan tüm büyükşehir belediye meclis üyelerimize ve ilçe belediye meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum."

"KİMSE UMUTSUZLUĞA YAPILMASIN... BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ"

Çelik konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu geçiş meselesini önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız. Sadece şunu ifade etmek isterim. Tarihin doğru yerinde milletin gösterdiği istikamette milletin gösterdiği yola doğru geçiş sürecini gerçekleştiren arkadaşlarımız büyük bir cesaretlilikle, büyük bir kararlılıkla YENİ Parti'ye geçmiştir. Yapılan şafak operasyonları, yargı baskıları, belediyelerimizin üzerindeki finansman baskıları hiçbirimize geri adım attıramaz. Biz kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bu yürüyüş, iktidar yürüyüşüdür. Ancak bu yürüyüş ne Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in yürüyüşüdür. Bu yürüyüş ne Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yürüyüşüdür. Bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. Toplum değişim istiyor. Toplum, 86 milyonu yoksulluğa sefalete sürükleyen Türkiye'yi zedeleyen sandığı milletin önünden kaçırmak isteyen bu anlayışa dur demek istiyor. Hiç kimse bu uygulamalar karşısında umutsuzluğa kapılmasın. Buradayız dimdik ayaktayız. Bir pazar günü seçim sandığı milletin önüne geldiğinde hep birlikte bir bayram havasında, bir şenlik havasında hep beraber sandıklara gideceğiz. ve bu karanlık anlayışı tarihin karanlığına göndereceğiz"