Bakırköy'de "Cumhuriyet, Demokrasi ve Türkiye'nin Geleceği" Konuşuldu

09.03.2026 13:43  Güncelleme: 15:07
(İSTANBUL) - Eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Bakırköy'de düzenlenen "Cumhuriyet, Demokrasi ve Türkiye'nin Geleceği" başlıklı söyleşi ve imza gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakırköy'de gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" etkinliğinin bu haftaki konuğu; gazeteci, yazar ve eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay oldu. "Cumhuriyet, Demokrasi ve Türkiye'nin Geleceği" başlığıyla düzenlenen söyleşi ve imza gününde Balbay, Cumhuriyet'in temel değerleri, demokrasinin önemi ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşi kapsamında Balbay'ın kitabında yer verdiği isimlerden biri olan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da etkinliğe katıldı. Balbay ve Ovalıoğlu, programın ardından kitabı birlikte imzaladı. Ovalıoğlu, programa katılan vatandaşlara ve katkılarından dolayı Balbay'a teşekkür etti.

"Halkçı belediyecilik yapan her belediye bir kaledir"

Söyleşiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Balbay, "Gerçek, halkçı belediyecilik yapan her belediye bir kaledir. İnsanların hem günlük yaşamına hem de ruhuna, kalbine, beynine hizmet etmek gerekiyor. Bu yönde çaba gösterenlerin başında sevgili Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu geliyor. Kendisini ayrıca kutluyorum. Bakırköy Muhabbeti'nin bir parçası olduğum için ayrıca bahtiyarım" dedi.

Kaynak: ANKA

