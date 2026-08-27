Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı - Son Dakika
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Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı

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İstanbul Bakırköy'de taksi şoförü ile bir otomobilde bulunan 2 kişi arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü. Taksici, otomobil sürücüsünün kendisine yol vermemek için aracını sıkıştırdığını, ardından araçtan inen kadının taksisine saldırdığını öne sürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde taksi şoförü ile bir otomobilde bulunan 2 kişi arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü.

ARAÇTAN İNEN KADIN, TAKSİYE SALDIRDI

Taksici, otomobil sürücüsünün kendisine yol vermemek için aracını sıkıştırdığını, ardından araçtan inen kadının taksisine saldırdığını öne sürdü.

O ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsü ile kadının taksinin yolda önünü kestiği ve ardından kadının taksiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı - Son Dakika

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