Bakırköy\'de tır kazasında hayatını kaybedenlerin tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı tırın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Zeytinburnu'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktığını, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracı 3.80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını ve kazanın neden meydana geldiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.
Bu arada, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, caddede ilerleyen tırın dorsesinin alt geçide çarpıp devrilmesi ve daha sonra bir kişin tırın kapısını açarak yardım etmeye çalışması yer aldı.
Öte yandan, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen cenazelerin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A, Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
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