Bakırköy\'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü tutuklandı

Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı tırın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Zeytinburnu'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktığını, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracı 3,80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını ve kazanın neden meydana geldiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.
Burada savcılık ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mehmet F, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
Bu arada, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, caddede ilerleyen tırın dorsesinin alt geçide çarpıp devrilmesi ve daha sonra bir kişinin tırın kapısını açarak yardım etmeye çalıştığı yer aldı.
Öte yandan, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen cenazelerin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A, Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bulunan Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde atık barajının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları, bölgedeki riskli durum nedeniyle ara verildi. Kazadan sonra yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaparken üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da defnedildi. İnan'ın cenazesi, Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi. İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti ve İsmet İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını ifade etti.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı resimler büyük ilgi gördü. Sergi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde açıldı. Sağlık çalışanları, resimleriyle usta ressamlara taş çıkardı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı. Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, geçen yıla göre YKS'ye başvuru sayısı 490 bin 518 kişi azaldı. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Adayların çoğunluğu Anadolu liselerinden oluşuyor.
DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle Bursa'da bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı. Yardımlar, Ramazan ayı boyunca bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, toplumsal dayanışmanın gücünü göstermekten gurur duyduklarını belirtirken, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Eski ise yardımların ihtiyaç sahiplerine destek olmasını umduklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?