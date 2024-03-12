Bakırköy\'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü tutuklandı

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Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı tırın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Zeytinburnu'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktığını, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracı 3,80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını ve kazanın neden meydana geldiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.

Burada savcılık ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mehmet F, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Bu arada, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, caddede ilerleyen tırın dorsesinin alt geçide çarpıp devrilmesi ve daha sonra bir kişinin tırın kapısını açarak yardım etmeye çalıştığı yer aldı.

Öte yandan, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen cenazelerin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A, Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.