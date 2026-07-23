Bakırköy belediyesi, "bakırköy güvende" projesini tanıttı - Son Dakika
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Bakırköy belediyesi, "bakırköy güvende" projesini tanıttı

Bakırköy belediyesi, "bakırköy güvende" projesini tanıttı
23.07.2026 16:32  Güncelleme: 16:34
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Bakırköy Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla 'Bakırköy Güvende' dijital projesini tanıttı. Proje kapsamında belediye müdürlükleri, muhtarlar ve STK'lar aynı veri altyapısı üzerinde çalışarak riskleri önceden tespit edip yönetecek.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon kapasitesini güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarının afet ve risk yönetimindeki uygulaması olarak hayata geçirdiği "Bakırköy Güvende" projesini tanıttı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Proje ile hedefimiz riskleri yönetmek, sorunların oluşmasını önlemek ve gelecek nesillerin güvenliğini planlamak" dedi.

Bakırköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bakırköy Güvende" projesinin lansmanı, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda; muhtarlar, afet gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Afetlere karşı hazırlık ve müdahale süreçlerini geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında dijital dönüşüm olanaklarından yararlanılarak belediye müdürlüklerinin afetle mücadele süreçlerinde daha etkin ve koordineli çalışması amaçlanıyor. Projeyle birlikte afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçlerde Bakırköy Belediyesi, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve afet gönüllüleri arasında dayanışma ve koordinasyonun artırılması planlanıyor.

Benimsedikleri dijital belediyecilik anlayışıyla birlikte daha kapsamlı bir yönetim modelini hayata geçirdiklerinin altını çizen Ovalıoğlu, şöyle konuştu:

"ŞEHİRLERİ YÖNETEN ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR"

"Bugün şehirleri yöneten anlayış değişiyor. Artık belediyecilik; yalnızca sorunlara müdahale eden değil, riskleri önceden gören, analiz eden ve oluşmadan ortadan kaldıran bir yönetim modeline dönüşüyor. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefledik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dijital belediyeciliği, afetlere dirençli kent anlayışımızın temel unsuru olarak benimsedik. Bu kapsamda dijital imar arşivimizin önemli bir bölümünü tamamladık. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarını başlattık. Dijital İkiz Projesi ile kentimizi üç boyutlu olarak yönetebilecek altyapıyı oluşturuyoruz. Bugün tanıttığımız Bakırköy Güvende Projesi, bütün bu dijital dönüşüm çalışmalarının afet ve risk yönetimindeki en önemli uygulamasıdır.

"MÜDÜRLÜKLER AYNI VERİ ALTYAPISI ÜZERİNDE ÇALIŞACAK"

Bu proje yalnızca bir yazılım değil, belediyemizin tüm müdürlüklerini aynı hedef etrafında buluşturan Bütünleşik Afet ve Risk Yönetim Modelidir. İmar ve Şehircilik, Kentsel Dönüşüm, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, Zabıta ve Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü aynı veri altyapısı üzerinde çalışacak, aynı risk haritasını görecek ve aynı hedefe birlikte yürüyecektir. Hazırladığımız saha denetim sistemi ile Bakırköy'ün tüm cadde ve sokaklarında risk taraması gerçekleştirilecektir. Köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitler, istinat duvarları, yağmur suyu drenaj sistemleri, menfezler, ulaşım altyapıları, bina cepheleri, riskli yapılar, ağaçlar, tabela direkleri, reklam panoları, trafik levhaları, aydınlatma direkleri, klima dış üniteleri, kent mobilyaları, kamu binaları, tarihi yapılar ve iş yerleri olmak üzere kent yaşamını etkileyen tüm risk unsurları ortak kriterlerle puanlandırılacaktır.

"GÜÇLÜ ŞEHİRLER DOĞRU PLANLAMALARLA KURULUR"

En önemlisi ise bu proje ile İl Risk Azaltma Planı kapsamında yer alan 15 eylem, tek bir dijital platform üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek ve ilgili müdürlüklerin koordinasyonuyla yönetilecektir. Bu yönüyle Bakırköy Güvende, yalnızca bir belediye projesi değil; bütünleşik afet yönetimi anlayışını yerel yönetimlere taşıyan yeni nesil bir yönetim modelidir. Çünkü biz inanıyoruz ki güvenli şehirler; tesadüflerle değil, bilimle, planlamayla, teknolojiyle ve kurumlar arası güçlü koordinasyonla inşa edilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü bizim yol haritamızdır: 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.' Biz de bilimden, veriden ve teknolojiden güç alarak Bakırköy'ü geleceğe hazırlıyoruz. 'Bakırköy Güvende' ile hedefimiz; yalnızca riskleri görmek değil, riskleri yönetmek; yalnızca sorunları çözmek değil, sorunların oluşmasını önlemek; yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin güvenliğini de planlamaktır. Çünkü güçlü şehirler, afetlerden sonra değil, afetlerden önce yapılan doğru planlamalarla kurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy belediyesi, 'bakırköy güvende' projesini tanıttı - Son Dakika

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