Baklava Yarışmasında Kadın Ustalar Öne Çıktı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı.

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi (72. Komite) tarafından Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliğinde organize edilen ve sektörde kadın istihdamını artırma amacı taşıyan yarışmada kazananlar belli oldu.

Baklava sektörünün potansiyelini anlatmayı ve erkek yoğun istihdama sahip sektörde daha fazla kadın ustanın yer almasını sağlamayı hedefleyen yarışma kapsamında, Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nda eğitim alan kadınlar en iyi baklavayı yapmak için yarıştı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 finalistin mücadele ettiği "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması" renkli görüntülere sahne olurken, yarışmacılar hamur yoğurma, yufka açma, dilimleme, pişirme ve şerbetleme gibi etaplardan geçti.

Kıyasıya rekabete sahne oldu

Kıyasıya bir rekabete ev sahipliği yapan yarışmada, finalistlerin hazırladığı baklavalar, tüm etapların tamamlanmasının ardından 11 üyesi bulunan jürinin oylamasına sunuldu.

İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı kazandı.

Nadiye Karakaş ikinci, Hatice Sezgin üçüncü, Pakize Sağlam dördüncü, Hülya Önder beşinci oldu.

Birinciye istihdam imkanı sunulurken, tam altın hediye edildi. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın, tüm yarışmacılara da plaket ve katılım belgesi verildi.

"Sektöre yeni ustalar kazandıracak"

İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, burada yaptığı açıklamada, sektöre güç katacak bu değerli organizasyon sayesinde baklava sektörüne yeni ustalar kazandıracaklarına inandıklarını söyledi.

Baklavanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve ekonomik açıdan ciddi potansiyel barındırdığını ifade eden Özer, bu alanda 40 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

"Baklava sektöründe 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor"

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yarışmasının, kadın emeği ve yeteneğinin sektörde hak ettiği değeri bulması yolunda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Baklavanın, herkesin çocukluk anılarında bir köşe taşını temsil ettiğini, bayram sofralarının, komşu ikramlarının ve sevinçli kutlamaların ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama baklava sadece bir tatlı değildir; aynı zamanda bizi bir araya getiren, paylaşımlarımızı tatlandıran bir kültür mirasıdır. Bu yarışma, sadece en iyi baklavayı seçmekle sınırlı değil. Bu organizasyon toplumumuzda kadının üretime katkısını artırmayı, geleneksel tarifleri geleceğe taşırken, kadınları bu sürecin merkezine koymayı hedefliyor. Türkiye'de baklava sektöründe 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor, ancak üretimdeki ustalarımızın büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Oysa biz biliyoruz ki kadınların elleriyle şekillenen her şey daha özel, daha anlamlı oluyor."

"Kadın emeği sektörümüzün geleceğini şekillendirecek önemli bir unsur olacak"

Mehmet Yıldırım, bugün, kadınların sektördeki görünürlüğünü artırmak için küçük ama etkili bir adım attıklarını kaydederek, baklavayı artık sadece evlerinde yapan değil, profesyonel mutfaklarda bu işi meslek edinen kadınları görmek istediklerini söyledi.

"Çünkü bu tatlı, tıpkı kadınlarımız gibi, bir emeğin ve sabrın simgesidir." diyen Yıldırım, bu yüzden baklavayı, herkesin "en değerli" varlığı olan kadınlara emanet etmek istediklerinin altını çizdi.

Yıldırım, "Bu yarışma, onların yeteneklerini sadece bir ödülle değil, bir meslek, bir kariyer fırsatıyla da taçlandırmayı hedefliyor. Kadın emeği ve gücüyle baklava üretimini yükseltmek, sektörümüzün geleceğini şekillendirecek önemli bir unsur olacak. (Geçen hafta Bakü'de yapılan 13. Baklava Festivali) Azerbaycan'da hissettiğimiz o sıcak dayanışma ruhunu, şimdi burada, bu salonda yaşıyoruz. ve inanıyorum ki bu ruh, sektörümüzün her köşesine yayılacak." ifadelerini kullandı.

İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten de kadınların istihdamına yönelik bu çalışmanın diğer alanlarda da hayata geçirildiğini belirterek, bu alandaki faaliyetlerden bahsetti.

Öte yandan etkinlik kapsamında kurulan fuaye alanında sektörün önde gelen isimleri lokum ve künefe workshopu gerçekleştirdi.