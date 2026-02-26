Bakü'de 100. Yıl Türkoloji Kurultayı - Son Dakika
Bakü'de 100. Yıl Türkoloji Kurultayı

26.02.2026 14:15
Yunus Emre Enstitüsü, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılını anmak için toplantı düzenliyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi işbirliğinde "100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı - Anma Toplantısı" 27- 28 Şubat'ta Bakü'de yapılacak.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkoloji'nin tarihi dönüm noktalarından biri olan "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı", 100 yıl sonra aynı şehirde ve aynı tarihi mekanda düzenlenecek olan anma toplantısıyla yeniden ele alınacak.

Anma toplantısının, 100 yıl önce ilk Kurultay'ın gerçekleştirildiği ve bugün Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanlığı olarak hizmet veren tarihi binada, aynı salonda ve mümkün olması halinde aynı saatte başlatılması planlanıyor. Bu yönüyle program, yalnızca akademik bir buluşma değil tarihi hafızaya yönelik sembolik anlam da taşıyor.

1926'da Türk dünyasının ortak dil, alfabe ve bilimsel yöntem arayışına yön veren Bakü Türkoloji Kurultayı'nın bilimsel, kültürel ve entelektüel mirasını ele almayı amaçlayan program, Türkoloji'nin 100 yıllık gelişimini tarih, kültür ve edebiyat bağlamında yeniden değerlendirecek.

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'na ait arşiv belgeleri, bildiriler, katılımcı listeleri ve dönemin basın yayın kaynakları incelenerek Kurultay'ın tarihi öneminin ortaya koyulacağı toplantıda, bu çalışma kapsamında hem Türkoloji tarihi hem de Sovyetler Birliği dönemi bilim politikaları değerlendirilecek ve sağlam bir tarihi arka plan oluşturulacak.

Kurultay'ın oturumları, disiplinler arası yaklaşıma uygun olarak Türk dili, edebiyatı, tarih, kültür ve folklor gibi temel alanlarda, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla planlanacak.

Bakü'de 60'tan fazla Türkolog buluşacak

Kurultay'a Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Moldova ve Arnavutluk'tan akademisyenler katılım sağlayacak.

Program, ulusal ve uluslararası 60'tan fazla Türkolog'u bir araya getirerek geçmişin akademik birikimini çağdaş yöntemlerle buluşturmayı, uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkoloji alanındaki yeni yönelimleri değerlendirmeyi hedefliyor.

Türk dili, edebiyatı, tarih, kültür ve folklor alanlarında düzenlenecek toplam 9 panelde, Türkoloji'nin güncel yönelimleri ele alınacak.

Toplantıya, Türkiye ve Azerbaycan başta, çeşitli ülkelerden bakanlar, akademi başkanları, üniversite rektörleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılması öngörülüyor. Program, Türk dünyasında akademik işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkoloji alanında yeni yönelimleri tartışmaya açmayı hedefliyor.

Türkoloji'nin 100 yıllık gelişimini tarih, kültür ve edebiyat bağlamında ele alarak şu ana yansımalarının inceleneceği Kurultay'da sunulan bildirilerin kitaplaştırılması da planlanıyor.

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı

1926'da İsmailiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen ilk Kurultay, yalnızca Türk dilinin ayrıntılı biçimde incelenmesi açısından değil, aynı zamanda Türk dünyasında ortak bir dil, kavram ve yöntem birliği oluşturulması yönünde atılan en önemli adımlardan biri olarak tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

26 Şubat-6 Mart 1926 döneminde Bakü'de düzenlenen ilk Türkoloji Kurultayı, Türk dünyasında alfabe birliği, ortak terminoloji ve bilimsel koordinasyon arayışının en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor. 131 delegenin katıldığı Kurultay'da Latin alfabesine geçiş ilkesi benimsenmiş, ana dilde eğitim, tarih ve folklor çalışmalarının koordinasyonu gibi stratejik kararlar alınmıştı.

Kurultay, yalnızca akademik bir kongre değil; Türk halklarının kültürel bütünleşmesi ve modernleşmesi açısından da tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

