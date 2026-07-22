Bakü\'de Basın Günü Kutlaması

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Azerbaycan Bölge Başkanlığı, Ulusal Basın Günü dolayısıyla gazetecileri başkent Bakü'de kahvaltı programında bir araya getirdi.

Kahvaltı programına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, UID Azerbaycan Başkan Yardımcısı Ramazan Karaşahin, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, UID üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Bakü'de düzenlenen programda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinde medyanın üstlendiği role vurgu yapılırken, iki ülke arasında basın ve enformasyon alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekildi.

Etkinlikte ayrıca, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki sorumluluğu ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine sundukları katkılar dolayısıyla basın mensuplarının Ulusal Basın Günü kutlandı.

Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.