Bakü\'de İpek Yolu Sergisi ve Paneli Düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından "Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Hazar Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen etkinlikte İpek Yolu güzergahından gelen 41 sanatçının tezhip, minyatür, kat'ı, ebru, kalem işi, ahşap oyma, sedef kakma, çini, mücevher ve özel "İpek Yolu" kokusu gibi eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müze Merkezi Sanat Galerisi'nde yapılan etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, bazı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Türk dünyasının sadece bir etnik kimlik değil, aynı zamanda bir medeniyetler mozaiği olduğunu, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının tarih boyunca birbirleriyle etkileşimde bulunduğunu, bu sayede ortak bir kültürel miras oluşturduklarını belirtti.

Türk halklarının mirasını yaşatmak ve geliştirmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini söyleyen Bağcı, "Bugün düzenlenen bu sergi ve panel de adeta bu sorumluluğun en somut nişanesini teşkil etmektedir. Türk dünyasının tarihi ve kültürel zenginlikleri, sadece bizim değil, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası tanımak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." dedi.

Bağcı, "İpek Yolu, Türk dünyasının tarihsel ve kültürel zenginliğini yansıtan bir aynadır. Bu yolun izinde, geçmişimizi anlayarak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğimize olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Etkinlik Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu'nun moderatörlüğünde, Prof. Dr. Okan Yeşilot'un "İpek Yolu'nun Alternatif Güzergahı: Zengezur Koridoru", Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın "İpek Yolunda Türk Medeniyetinin Yükselişi ve Türk Devri", Doç. Dr. Araz Aslanlı'nın "Tarihi İpek Yolu'nun Bir Parçası Olarak Transhazar İşbirliği" ve Doç. Dr. Telman Nusretoğlu'nun "İklim Krizlerinin İpek Yolu Hafızası Üzerindeki Etkisi ve Türk Devletlerinin İşbirliği" başlıklı sunumlar yaptığı panelle devam etti.

Hat sanatçısı Ferhat Kurlu, kat'ı sanatçısı Meryem Güney, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç'ın atölye çalışması yaptığı etkinlikte İpek Yolu'nun tarihini, medeniyetlerini, sanatını ve ticaretini ele alan akademik sunumların yer aldığı bir kitap da katılımcılara sunuldu.

Türkistan coğrafyasının kültürel zenginliklerini, medeniyetler arası bağları ve ortak mirası sergileyerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türk dünyası ile ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan sergi 26 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.