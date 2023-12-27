 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda resepsiyon düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer birçok davetli katıldı. Vakfın başkanı Aktotı Raimkulova, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu belirtti ve vakfın Türk halklarının kültürel mirasını korumak, araştırmak ve tanıtmak amacıyla projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bakü\'de Türk Kültür ve Miras Vakfı\'nda resepsiyon düzenlendi
27.12.2023 - 20:39,  Güncelleme: 20:41
Abone Ol

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Kairat Osmonaliyev, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Behram Eşrefhanov, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, vakfın bir önceki başkanı Günay Efendiyeva ile kültür ve sanat camiasından isimler de yer aldı.

Raimkulova, etkinlikte yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu söyledi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının Türk dünyasının zengin kültürel mirasının araştırılması ve tanıtımı için çok sayıda proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Raimkulova, vakfın ilk başkanı Efendiyeva'ya teşekkür etti.

Raimkulova, "Bu vakıf, tüm Türk halklarının evidir. Amacımız Türk halklarının kültürel mirasını korumak, araştırmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan gelen Turan Etno Folk Müzik Grubu ile Azerbaycanlı sanatçılardan oluşan Zafer Grubu'nun müzik gösterisi sunduğu resepsiyonda konuklara Türk dünyasının farklı bölgelerine ait tatlar ikram edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Miras, Bakü, Gastronomi, Etkinlikler, Kültür, Diplomasi, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda resepsiyon düzenlendi - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43
Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement