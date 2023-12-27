Bakü\'de Türk Kültür ve Miras Vakfı\'nda resepsiyon düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Kairat Osmonaliyev, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Behram Eşrefhanov, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, vakfın bir önceki başkanı Günay Efendiyeva ile kültür ve sanat camiasından isimler de yer aldı.

Raimkulova, etkinlikte yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu söyledi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının Türk dünyasının zengin kültürel mirasının araştırılması ve tanıtımı için çok sayıda proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Raimkulova, vakfın ilk başkanı Efendiyeva'ya teşekkür etti.

Raimkulova, "Bu vakıf, tüm Türk halklarının evidir. Amacımız Türk halklarının kültürel mirasını korumak, araştırmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan gelen Turan Etno Folk Müzik Grubu ile Azerbaycanlı sanatçılardan oluşan Zafer Grubu'nun müzik gösterisi sunduğu resepsiyonda konuklara Türk dünyasının farklı bölgelerine ait tatlar ikram edildi.