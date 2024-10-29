Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Bakü Türk Şehitliği\'nde Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

29.10.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi

Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Oratoryosu'nu seslendirdiği program, ilk ve ortaokul öğrencilerinin seslendirdiği müzik eserleri ve dans gösterileriyle devam etti.

Büyükelçi Bağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulda gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Tören, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:29:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.