Şehit Astsubay Yusuf Ergün Kırıkkale'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Astsubay Yusuf Ergün Kırıkkale'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

31.05.2026 14:15
Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı

Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün (37) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Şehit Ergün'ün naaşı, cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi, cenaze törenine kamuflajıyla katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ergün'ün ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, protokol üyeleri, siyasi partilerin il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için çalışma yaptığı sırada, Esra Ç'nin idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA

