Balık Hali Esnafından Belediye Başkanına Tepki - Son Dakika
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Balık Hali Esnafından Belediye Başkanına Tepki

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Zonguldak'ta balık hali esnafı, yeni yapılan işyerlerine taşınmayı reddederek, belediye başkanının kendilerinden talep ettiği 600 bin lira ücrete karşı çıktı. Esnaf, 'Dağın dibine balıkhane olmaz' diyerek tepkilerini dile getirdi.

26.11.2024 10:02  Güncelleme: 10:14
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Esnaftan belediye başkanına balık hali tepkisi

Balık hali esnafı Oktay Ertürk, "Dağın dibine balıkhane olmaz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkhanenin de bulunduğu Merkez Çarşısı'nın yıkılmasıyla birlikte balık satışına Gazipaşa Caddesi üzerinde devam eden esnaflar, Zonguldak Belediyesi'nin İstasyon Caddesi'nde yaptığı işyerlerine taşınmak istemediklerini ifade etti. Belediye başkanının kendilerinden 600 bin lira ücret istediğini öne süren balıkçı esnafı Oktay Ertürk, "Dağın dibine balıkhane olmaz. 600 bin liraya tapulu mal mı satıyormuş?" diye tepki gösterdi.

Şehir merkezinde balıkhanenin de giriş katında yer aldığı Merkez Çarşısı; bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Balık hali esnafları bunun üzerine tezgahlarını çarşının yıkıldığı alanın önüne kurarak balık satmaya devam etti. Yaşanan süreçte Zonguldak Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi'ne işyerleri inşa edildi.

Ancak balıkçı esnafı, işyerlerinin hem şehir merkezinden hem de denizden uzak olduğunu öne sürerek taşınmayı kabul etmedi. CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in bu işyerleri için kendilerinden 600 bin lira ücret istediğini öne süren balık hali esnafı Oktay Ertürk, "Taşınmayı kabul etmeyince bize 'Balıkçılığı bırakın' diyor. O'na mı soracağız. O zaman alsın bizi belediyeye balıkçılığı bırakalım" diye tepki gösterdi.

Ertürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Belediye başkanımız bize dağın dibine balıkhane yaptı. Dağın dibine balıkhane olmaz. Balıkhane denizin dibine olur. Dağın dibine vatandaş gelmez. Vatandaş rahatsız biz oraya gitmek istemiyoruz. Belediye başkanı bizden bir de 600 bin lira para istedi. Bu parayı vermeyiz. Tapulu malını mı satıyormuş? Yola balıkhane olmaz. Biz olmasak Zonguldak halkı bedava balık yiyemez. Biz varız diye vatandaş ucuz balık yiyor. Ayrıca 600 bin liralık ne iş yapmış? İki tane daha dükkan yapıyormuş. Adamların balıkçılıkla alakası yok. Kimin dükkanını kime peşkeş çekiyormuş. Biz onu kabul etmiyoruz. Biz oraya gitmek istemiyoruz. Vatandaşa balık yedirmek istiyoruz. Ben engelli ağabeyime bakıyorum. Burada herkesin ailesi var. Bize 'balıkçılığı bırakın' diyor. Ona mı soracağız? 50 senelik balıkçılık yapan ağabeylerimiz var. Bu kadar insan ekmek yemeyecek mi? İki ay iş yapıyoruz burada. Biz merkez çarşısının arsasına kendi yerimizi yaparız. Civarda balık satanlar var ruhsatsız. Onlara balık sattırıyor bizim ruhsatımız var bize balık sattırmıyor.

Balık Hali Esnafından Belediye Başkanına Tepki
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balık Hali Esnafından Belediye Başkanına Tepki - Son Dakika

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