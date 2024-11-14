Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı.
İğneada limanından avlanmak için açılan Haydar Dönmezaşar'a ait "Efe 39" isimli 12 metrelik tekne bir süre sonra su almaya başladı.
Durumu fark eden balıkçılar, diğer balıkçı teknelerinden yardım istedi. Büyük iki teknenin arasına bağlanan tekne batmaktan kurtarıldı.
Su alan teknedeki 5 kişi diğer teknelere alınarak limana getirildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkçı Teknesi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?