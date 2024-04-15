Balıkçılar gelecek sezondan umutlu
Av sezonu sona erdi, balıkçılar teknelerini onarmaya başladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta denizlerde av yasağının bugün itibariyle başlamasıyla birlikte balıkçılar karaya çıkardıkları tekne ve ağlarını gelecek sezon için onarmaya başladı.
Denizlerde av yasağı, endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri için bugün itibariyle av yasağı başladı. Yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almak ve belirlenen kurallara uymak şartıyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.
Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2023'te başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise bu yasaktan muaf tutularak avcılık yapmaya devam edebilecek.
Av yasağının başlamasıyla birlikte Kozlu ilçesindeki balıkçılar teknelerini karaya çıkartarak bakım, onarım işlemlerine başladı. Gelecek sezondan umutlu olan balıkçılar, şimdiden ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı.
Fırtınada zarar gören tekneyi tamir eden Şafak Göktepeli, geride bıraktıkları sezonda yeterince palamut balığı avlayamadıklarını ifade ederek "Kayıklarımızın bakımlarını yapacağız. Yeni sezon hazırlıklarını yapacağız. Yeni sezonda denize indireceğiz. Bu sezon çok kötü geçti. Palamut balığı olmayınca sezon kötü geçiyor. Çünkü burada küçük kayıklarımız var. Ağ kayıkları çok az. Oltacı kayığı daha fazla olduğundan bunlar hep palamuttan geçimini sağlıyor. Palamut ve çinakop olmayınca bu sezon çok kötü geçti. Fiber ve ağaç teknelerin bakım ve onarımını yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Kozlu Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Şahin Sarıtaş da "Bu sezonda balıkçılar çok para kazanamadı. Teknelerin çoğu da paydos etti. Kimisi ağları tamir ediyor kimisi teknelerini tamir ediyor. Önümüzdeki sezon palamut olmasını istiyoruz. Herkes umutlu. Şu an istavrit var. İnşallah balık olur, balıkçılar evlerine ekmek götürür" diye ifade etti.
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