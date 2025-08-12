Balıkçılar Sezona Hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayan balıkçılar, teknelerinin bakım ve onarımı için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle, teknelerini limana çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor.

Palamut avcılığının 15 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısıyla küçük tekne sahipleri de ağlarını elden geçirip teknelerinin boya ve makine bakımlarını yapıyor.

Sinop Tersanesi'nde tekne bakımını yapan 40 yıllık balıkçı Recep Yeni, AA muhabirine, bereketli bir sezon dilediklerini belirtti.

Yeni, "Küçük çaplı balıkçılar için sezonun 15 gün erkene alınarak 15 Ağustos'ta açılacağı söylendi. Biz de mecburen teknelerimizi erken bakıma aldık. Her sene yapılan işleri tekrarlıyoruz. Boyası, macunu, zımparası, makine bakımlarıyla sezona hazırlık yapıyoruz. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olur. Bu sezon balıkçılık şimdilik iyi gözükmüyor. Tabii ki deniz bu ne olacağı belli olmaz. İnşallah güzel bir sezon olur. Herkese bol bir balık sezonu geçirmesini diliyorum." dedi.

Altan Çobanoğlu ise 42 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyerek, "Her yıl olduğu gibi kayığımızı bakım ve onarım için tersaneye çektik. Her sene bu işlerle bakım, onarım yorucu oluyor ama uğraşıyoruz. Kayığımızı hazırlıyoruz. Bu sene sezon pek umutlu değil gibi ama ben umutluyum. Tutulan balıklar, denizin anormal sıcak olması, havanın çok değişken olması...Balık yavruları bu sene geç kaldı. Ama ben umutluyum her senekinden daha fazla umutluyum." ifadelerini kullandı.