Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'nın 5'incisi Ayvalık'ta Başladı

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(BALIKESİR)- Ayvalık'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen "Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları" sempozyumu başladı. Sempozyumda konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Balıkesir'in birçok yerleşiminde kazı ve yüzey araştırmaları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kazı sonuçlarının, tıpkı bugün bizleri bir araya getiren Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'nda olduğu gibi, bizlerle paylaşılması bölge tarihimizi aydınlatılması açısından son derece önemlidir " dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle 5'incisi düzenlenen "Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları" sempozyumu, Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde başladı. Kentin yüksek kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak için "Mythos'tan Logos'a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi'nin Üç Yakası" konusuyla düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü. Buluşmalara, Midilli, Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros da katıldı.

Sempozyum açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Körfez Bölgesi'nin çok yoğun ve nitelikli arkeolojik alanları kapsayan önemli bir coğrafya olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Son yıllarda Bandırma, Altınoluk, Erdek, Burhaniye ve Ören gibi Balıkesir'in birçok yerleşiminde kazı ve yüzey araştırmaları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların sürdürülebilir olması, yeni ören yerlerinin tespit edilmesi ve kazı süreçlerinin başlatılması, bu kazı sonuçlarının, tıpkı bugün bizleri bir araya getiren Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'nda olduğu gibi, bizlerle paylaşılması bölge tarihimizi aydınlatılması açısından son derece önemlidir. Ayvalık 2017 yılından beri Endüstriyel Peyzaj Başlığı ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Ayvalık'ın bu listede yer alması Balıkesir ilinde tek ve ilk dünya mirası adayı varlığın olduğu anlamına da geliyor. Böyle bir misyonu taşıdığımız için de çok mutluyuz, heyecanlıyız."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise antik kentlerin yeniden gün yüzüne kavuşturulması ve bu tarihi kentlerin dünyaya tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Ahmet Akın, bunun yanı sıra tarihi değerlerin geleceğe aktarılmasına da katkı verebilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkararak, kentin turizm ve cazibe merkezi olabilmesi için çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Akın, bu organizasyonun hayata geçirilmesinde destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın üstlendiği, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Mehmet Özdoğan'ın, "Geçmişi Geleceğe aktarmak- Arkeolojinin Düşünsel Temelleri ve Politikaları" ile Arkeoloji ve Sanat Yayınları İmtiyaz Sahibi- Yazar Nezih Başgelen'in "Atatürk Döneminde Eski Eserler, Müzeler ve Arkeoloji" başlıklarıyla bir açık oturum gerçekleşmesinin ardından Arpanatolia müzik grubunun verdiği konser izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.