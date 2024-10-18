Balıkesir Belediye Başkanı Akın, İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO'ya Dahil Edilmesi İçin Midilli'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir Belediye Başkanı Akın, İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO'ya Dahil Edilmesi İçin Midilli'de Temaslarda Bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Midilli Adası'nda Lesvos Jeoparkı Yöneticisi Nicholas Zouros ile bir araya gelerek İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil edilmesi konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

18.10.2024 16:46  Güncelleme: 17:48
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(BALIKESİR)- Ayvalık'a komşu olan Midilli Adası'nı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Lesvos Jeoparkı Yöneticisi Nicholas Zouros (Küresel Jeoparklar Ağı Başkanı) ile bir araya geldi. Başkan Akın, 17 bin kilometrekarelik İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil edilmesi konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Midilli Adası'nda ziyaretlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İda Madra Jeoparkı Altyapı Hizmetleri Belediyeler Birliği heyeti ile birlikte Lesvos Jeoparkı Yöneticisi Nicholas Zouros'un (Küresel Jeoparklar Ağı Başkanı) konuğu oldu. İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil edilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Akın, her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Ziyarette Akın ayrıca UnNESCO sürecinde kentin çok kararlı olduğunu belirtti. İki yaka arasında jeoparkların geliştirilmesinin, şehirlerin kalkınması için önemli etkilerinin olacağına vurgu yapan Zouros, birlikte çalışmanın önemine değindi.

Belediye başkanlarına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zouros'un yanı sıra Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ve Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros'i de ziyaret etti. Adadaki belediye başkanları ile yapılan görüşmelerde Türk ve Yunan dostluğunun geliştirilmesi ve birbirine komşu halkların sosyo-kültürel ilişkilerinin güçlenmesi noktasında mesajlar ön plana çıktı.

17 bin kilometrelik jeopark

Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan İda Madra Jeoparkı, Balıkesir'in tamamını, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir'in Bergama ilçesini kapsıyor. 17 bin kilometrekarelik saha hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan özel bir konuma sahip. Jeopark'ta stratigrafik olarak Paleozoik'ten Kuvaterner'e kadar her yaşta formasyon ve bunlara ait kayaç çeşitleri bulunuyor. Ayrıca Jeopark'ta madenler ve jeotermal kaynaklar sahanın önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Belediye Başkanı Akın, İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO'ya Dahil Edilmesi İçin Midilli'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Belediye Başkanı Akın, İda Madra Jeoparkı'nın UNESCO'ya Dahil Edilmesi İçin Midilli'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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