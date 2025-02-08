Balıkesir Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, farklı destek programlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Destek projelerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleşecek sınavda her oturum için alınan 450 TL sınav bedeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, YKS ücretlerinin ödeneceğini, sosyal medya hesabından yaptığı, "YKS giriş ücretine bu yıl yüzde 52 zam geldi. Kentimizde yaşayan evlatlarımızın YKS ücretlerini biz ödeyeceğiz.Eğitimde fırsat eşitliği her bir evladımızın hakkı" paylaşımıyla duyurdu.

Son başvru tarihi 3 Mart

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek isteyen adaylar, 'basvuru.balikesir.bel.tr/yks' adresinden online olarak başvuru yapabilecekler. 6 Şubat'tan itibaren başlayan başvurular için son başvuru tarihi ise 3 Mart 2025 olacak. Öğrencilerin ödemesini yapmış olduğu her oturumun karşılığı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilen iban adreslerine başvuru tarihinin bitişinden sonra toplu olarak yatırılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Balıkesir'de ikamet eden ve 25 yaş altındaki tüm adayların ücreti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. YKS'ye girecek adayların ÖSYM sisteminden alınan, sınav giriş belgesi, ikametgah ve ödeme dekontunun web sisteme yüklemesi de gerekecek.