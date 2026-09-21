Balıkesir Burhaniye'de eşek arısı paniği kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de eşek arısı paniği kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı

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Balıkesir Burhaniye\'de eşek arısı paniği kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı
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Burhaniye-Bahadınlı kara yolunda dün akşam camdan giren eşek arısıyla panik yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Zeytin tarlasına girip ağaca çarpan kamyonetteki sürücü ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde camdan giren eşek arısı nedeniyle panik yapıp, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti, ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Burhaniye-Bahadınlı kara yolunda meydana geldi. Bahadınlı Mahallesi'ne giden B.Ç.'nin kullandığı 10 RE 870 plakalı kamyonete, eşek arısı girdi. B.Ç., arı nedeniyle panik yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak zeytin tarlasına giren kamyonet, ağaca çarptı. İhbarla olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki M.B., ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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