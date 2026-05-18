Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın\'dan "AK Parti\'ye geçecek" iddialarına cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde birinci parti çıkmasının ardından bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmesi siyaset gündemindeki yerini korurken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında ortaya atılan iddialar da tartışma yarattı. CHP’li Ahmet Akın’ın AK Parti’ye katılacağı öne sürülürken, Akın iddialara sert sözlerle yanıt verdi.

17 CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇTİ İDDİASI

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana biri büyükşehir, biri il belediyesi olmak üzere toplam 17 CHP’li belediye başkanının AK Parti’ye geçtiği iddiaları siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bu kez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın adı gündeme geldi.

MİTİNGDE İDDİALARA CEVAP VERDİ

Ahmet Akın, partisinin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaları yalanladı. AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentilere tepki gösteren Akın, “Bu dedikodu yapmaktır, siyaset değil” ifadelerini kullandı.

“BEN CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM”

Ahmet Akın açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Buradan hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim.”

Akın’ın açıklaması miting alanında alkışlarla karşılandı.

ERDOĞAN "YENİ GEÇİŞLER OLABİLİR" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmesinde önümüzdeki süreçte yeni katılımların da olabileceğinin sinyalini vermişti.