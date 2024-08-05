Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri\'ne katıldı

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(BALIKESİR) - "Limanımız Edebiyat" sloganıyla düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Burayı kültür ve sanat adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. 5 yıl boyunca Marmara Adası'na gerekli özeni göstereceğiz" dedi.

Marmara Adalar Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen 3. Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katılan Başkan Akın, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve söyleşilerde ada halkıyla bir araya geldi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in ev sahipliği yaptığı Marmara Adası Edebiyat Günleri kapsamında Zülfü Livaneli, Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu, Gül İrepekoğlu, Göknil Özkök, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Şebnem İşigüzel, Yavuz Ekinci, Ada Enön, Emin Nedret İşli, Hafize Okan, İsmail Mersin, Metin Belgin ve Ozan Sezener gibi yazarlar, şairler ve edebiyatçılar söyleşi ve imza günleri yaptı.

Edebiyat Günleri'nin açılışında konuşan Akın, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'e teşekkür ederek, "Aydın kardeşimle birlikte hiç kimseyi ayırmadık. Herkesi kucaklayarak birlik ve beraberlik için Balıkesir, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır söz veriyorum. Burayı kültür ve sanat adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ada halkımızın sıcak karşılaması ve güler yüzü bizleri çok memnun etti. 5 yıl boyunca Marmara Adası'na gerekli özeni göstereceğiz. Ada halkımız, her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.

Akın, Edebiyat Günleri'nin yanı sıra esnaf, vatandaş ve kurum ziyaretleri de yaptı. Marmara Adası'nın ardından Avşa ve Ekinlik Adaları'nda da vatandaşları ziyaret etti.