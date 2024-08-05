Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katıldı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katılarak kültür ve sanat adası yapma sözü verdi. Edebiyat Günleri'nde birçok yazar ve edebiyatçı söyleşi ve imza günleri düzenledi.

05.08.2024 14:26  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - "Limanımız Edebiyat" sloganıyla düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Burayı kültür ve sanat adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız.  5 yıl boyunca Marmara Adası'na gerekli özeni göstereceğiz" dedi.

Marmara Adalar Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen 3. Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katılan Başkan Akın, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve söyleşilerde ada halkıyla bir araya geldi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in ev sahipliği yaptığı Marmara Adası Edebiyat Günleri kapsamında Zülfü Livaneli, Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu, Gül İrepekoğlu, Göknil Özkök, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Şebnem İşigüzel, Yavuz Ekinci, Ada Enön, Emin Nedret İşli, Hafize Okan, İsmail Mersin, Metin Belgin ve Ozan Sezener gibi yazarlar, şairler ve edebiyatçılar söyleşi ve imza günleri yaptı.

Edebiyat Günleri'nin açılışında konuşan Akın, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'e teşekkür ederek, "Aydın kardeşimle birlikte hiç kimseyi ayırmadık. Herkesi kucaklayarak birlik ve beraberlik için Balıkesir, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır söz veriyorum. Burayı kültür ve sanat adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ada halkımızın sıcak karşılaması ve güler yüzü bizleri çok memnun etti. 5 yıl boyunca Marmara Adası'na gerekli özeni göstereceğiz. Ada halkımız, her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.

Akın, Edebiyat Günleri'nin yanı sıra esnaf, vatandaş ve kurum ziyaretleri de yaptı. Marmara Adası'nın ardından Avşa ve Ekinlik Adaları'nda da vatandaşları ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri\'ne katıldı
Kaynak: ANKA

Marmara Adası, Ahmet Akın, Balıkesir, Edebiyat, Marmara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası Edebiyat Günleri'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement