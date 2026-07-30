Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden ücretsiz YKS tercih danışmanlığı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman eğitimcilerle birlikte gençlere üniversite tercihinde destek oluyor. Gençler, YKS Tercih Destek Merkezleri'nden randevu alarak ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, YKS maratonu boyunca yalnız bırakmadığı gençlerin tercih döneminde de yanlarında olmaya devam ediyor. BALMEK binaları da dahil olmak üzere 20 ilçede 20 farklı noktada danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, randevu sistemiyle gençlere doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı oluyor.

20 İLÇEDE TERCİH DESTEĞİ

Merkez ilçeler için Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tercih desteği; Ayvalık'ta 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde, Balya'da BALMEK Binas'ında, Bandırma'da Ek Hizmet Binası'nda, Bigadiç'te BALMEK Binası'nda, Burhaniye'de Ek Hizmet Binasında, Dursunbey'de BALMEK Binasında, Edremit'te Ek Hizmet Binası'nda, Erdek'te Erdek Belediyesi Halk Masası'nda, Gömeç'te BALMEK Binası'nda, Gönen'de Ek Hizmet Binası'nda, Havran'da BALMEK Binası'nda, İvrindi'de BALMEK Binası'nda, Kepsut'ta BALMEK Binası'nda, Manyas'ta BALMEK Binası'nda, Marmara'da Marmara Adalar Belediyesi Merkez Binası'nda, Savaştepe'de BALMEK Binası'nda, Sındırgı'da BALMEK Binası'nda ve Susurluk'ta da BALMEK Binası'nda 31 Temmuz'a (yarın) kadar hizmet verecek.