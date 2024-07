Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Seferberliği Başlattı

Güncel

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın öncülüğünde "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlattı. Proje kapsamında 'candostlar.balikesir.bel.tr' internet sitesi kurulurken, Başkan Akın da iki can dosta yuva oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Başkan Akın'ın öncülüğünde "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlattı.

Seferberliğin lansmanı, Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde yapıldı. Programda Akın ve eşi Arbil Akın, bir kedi ve bir köpek sahiplenirken; hayvanseverler Nuray Demirel ile Melis Ünal da birer can dosta yuva oldu.

Lansmanda konuşan Akın, sadece insanların değil, aynı zamanda sokak hayvanlarının da belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Sahiplenenlere her türlü desteği hep sağlayacağız"

"Şu anda TBMM'de, sokaklarda, evlerde, çarşıda, pazarda herkesin vicdanının sorgulandığı bir noktadayız. Onun için yürekten söylüyorum, bu iş için hazırlığa gerek yok, bu iş için vicdana gerek var. Allah korkusuna ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var. O mantıkla çalışarak, o mantıkla hissederek hizmetimize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi artırıyoruz, mama desteğimiz devam edecek. Sahipsiz hayvan, sahipsiz sokak hayvanı bırakmamamız lazım. Dünyanın modern ülkelerine gittiğiniz zaman sahipsiz hayvan sayısı çok az veya yok denecek kadar az. Bunun yanında kısırlaştırmayla ilgili her türlü ama her türlü desteği veriyoruz. Sahiplenenlere mama desteğinden veteriner desteğine her türlü desteği hep sağlayacağız. Mesela bizim evimizde bir kedimiz bir de köpeğimiz var. Onunla mutlu oluyoruz. O da bir canlı onun da bir canı var ve onu sahiplendiğimiz için yıllar önce mutluyuz, huzurluyuz ve sorumluluğumuzu hissediyoruz. Bu sorumluluğu, bu duyarlılığı bütün Balıkesir'e yaymak için elimizden geleni yapacağız."

"Can yoldaşları arıyorsanız lütfen sahiplenin"

Arbil Akın ise herkese projeye destek vermeleri için çağrıda bulunarak, "Sizleri koşulsuz sevecek, evinize neşe katacak, çocuklarınızın arkadaşları olacak can yoldaşları arıyorsanız lütfen sahiplenin. Barınaklarımızda sizlerin sahiplenmesini bekleyen birçok yavrumuz var. Bu konuda özellikle sizlerden ricam belediyemizin yeni oluşturduğu platformu paylaşalım. Mümkün olduğunca çok kişiye ulaştıralım ve sahiplenmeleri artıralım. Özellikle can yoldaşı arayan kişiler satın almasınlar, sahiplensinler. Bu konuda farkındalığı olabildiğince artırmamız gerekiyor. Hepinizin destekleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum sağ olun" diye konuştu.

Sokak hayvanları 'candostlar.balikesir.bel.tr' adresinden sahiplenilecek

Büyükşehir Belediyesi, can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşlar için 'candostlar.balikesir.bel.tr' internet sitesini kurdu. Bağlantıya tıklayan vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri can dostu seçerek "sahiplenmek istiyorum" butonuna tıklayacak ve önüne çıkan Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu'nu doldurarak işlemini tamamlayabilecek.