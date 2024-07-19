Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Seferberliği Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Seferberliği Başlattı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın öncülüğünde 'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz' projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlattı. Başkan Akın ve eşi Arbil Akın da bir kedi ve bir köpek sahiplendi. Proje kapsamında 'candostlar.balikesir.bel.tr' internet sitesi kuruldu.

19.07.2024 14:48  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın öncülüğünde "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlattı. Proje kapsamında 'candostlar.balikesir.bel.tr' internet sitesi kurulurken, Başkan Akın da iki can dosta yuva oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Başkan Akın'ın öncülüğünde "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlattı.

Seferberliğin lansmanı, Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde yapıldı. Programda Akın ve eşi Arbil Akın, bir kedi ve bir köpek sahiplenirken; hayvanseverler Nuray Demirel ile Melis Ünal da birer can dosta yuva oldu.

Lansmanda konuşan Akın, sadece insanların değil, aynı zamanda sokak hayvanlarının da belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Sahiplenenlere her türlü desteği hep sağlayacağız"

"Şu anda TBMM'de, sokaklarda, evlerde, çarşıda, pazarda herkesin vicdanının sorgulandığı bir noktadayız. Onun için yürekten söylüyorum, bu iş için hazırlığa gerek yok, bu iş için vicdana gerek var. Allah korkusuna ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var. O mantıkla çalışarak, o mantıkla hissederek hizmetimize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi artırıyoruz, mama desteğimiz devam edecek. Sahipsiz hayvan, sahipsiz sokak hayvanı bırakmamamız lazım. Dünyanın modern ülkelerine gittiğiniz zaman sahipsiz hayvan sayısı çok az veya yok denecek kadar az. Bunun yanında kısırlaştırmayla ilgili her türlü ama her türlü desteği veriyoruz. Sahiplenenlere mama desteğinden veteriner desteğine her türlü desteği hep sağlayacağız. Mesela bizim evimizde bir kedimiz bir de köpeğimiz var. Onunla mutlu oluyoruz. O da bir canlı onun da bir canı var ve onu sahiplendiğimiz için yıllar önce mutluyuz, huzurluyuz ve sorumluluğumuzu hissediyoruz. Bu sorumluluğu, bu duyarlılığı bütün Balıkesir'e yaymak için elimizden geleni yapacağız."

"Can yoldaşları arıyorsanız lütfen sahiplenin"

Arbil Akın ise herkese projeye destek vermeleri için çağrıda bulunarak, "Sizleri koşulsuz sevecek, evinize neşe katacak, çocuklarınızın arkadaşları olacak can yoldaşları arıyorsanız lütfen sahiplenin. Barınaklarımızda sizlerin sahiplenmesini bekleyen birçok yavrumuz var. Bu konuda özellikle sizlerden ricam belediyemizin yeni oluşturduğu platformu paylaşalım. Mümkün olduğunca çok kişiye ulaştıralım ve sahiplenmeleri artıralım. Özellikle can yoldaşı arayan kişiler satın almasınlar, sahiplensinler. Bu konuda farkındalığı olabildiğince artırmamız gerekiyor. Hepinizin destekleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum sağ olun" diye konuştu.

Sokak hayvanları 'candostlar.balikesir.bel.tr' adresinden sahiplenilecek

Büyükşehir Belediyesi, can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşlar için 'candostlar.balikesir.bel.tr' internet sitesini kurdu. Bağlantıya tıklayan vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri can dostu seçerek "sahiplenmek istiyorum" butonuna tıklayacak ve önüne çıkan Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu'nu doldurarak işlemini tamamlayabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Seferberliği Başlattı
Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın, Balıkesir, kedi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Seferberliği Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:46:25. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Seferberliği Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement