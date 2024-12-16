Balıkesir'in Edremit ve İvrindi ilçelerinde bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 9- 15 Aralık'ta daha önceden risk analizleri doğrultusunda tespit edilen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridini kontrol etti.
Bu kapsamda Edremit ve İvrindi ilçelerinde 6 düzensiz göç olayına müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 Afganistan, 7 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 131 düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili bir insan kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 minibüs ve 9 can yeleği ele geçirildi.
Yakalanan 1 insan kaçakçısı adli makamlara sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?