Balıkesir'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit ve İvrindi'de yapılan operasyonda 131 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

16.12.2024 15:16
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Balıkesir'in Edremit ve İvrindi ilçelerinde bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 9- 15 Aralık'ta daha önceden risk analizleri doğrultusunda tespit edilen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridini kontrol etti.

Bu kapsamda Edremit ve İvrindi ilçelerinde 6 düzensiz göç olayına müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 Afganistan, 7 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili bir insan kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 minibüs ve 9 can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 1 insan kaçakçısı adli makamlara sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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