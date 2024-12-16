Balıkesir'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ve İvrindi ilçelerinde bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 9- 15 Aralık'ta daha önceden risk analizleri doğrultusunda tespit edilen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridini kontrol etti.

Bu kapsamda Edremit ve İvrindi ilçelerinde 6 düzensiz göç olayına müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 Afganistan, 7 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili bir insan kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 minibüs ve 9 can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 1 insan kaçakçısı adli makamlara sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.