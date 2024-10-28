Balıkesir'de 143 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 21-27 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Karesi, Gömeç, ve Edremit ilçelerinde toplam 10 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 117 Afganistan, 10 Özbekistan, 9 Suriye, 5 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.