Balıkesir'de 26 Firari Hükümlü Yakalandı

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Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 26 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı uygulama yaptı.

Toplam 312 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 26 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.