Balıkesir'de 500 Kişilik Zeybek Gösterisi ile Cumhuriyet Bayramı Kutlanacak - Son Dakika
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Balıkesir'de 500 Kişilik Zeybek Gösterisi ile Cumhuriyet Bayramı Kutlanacak

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Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı, yaklaşık 500 kişinin katılacağı zeybek gösterisiyle kutlanacak. Gösteri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek ve vatandaşların katılımı için başvurular alınacak.

14.10.2024 10:56  Güncelleme: 11:44
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(BALIKESİR)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı, Balıkesir'de yaklaşık 500 kişinin oynayacağı zeybek gösterisiyle kutlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; Karesi Belediyesi, Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlediği proje kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu zeybek gösterisi düzenlenecek. Gösteriye katılmak isteyen vatandaşlar, 20 Ekim'e kadar başvurularını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünden yapabilecek.

Gönüllülerle birlikte çalışmalara başladıklarını söyleyen eğitmen Aykut Bıçakçı, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Karesi Belediyesi, Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi ortaklığında 7'den 70'e Zeybek adlı projemiz var. Tüm gönüllülerimizle bu projemizin çalışmalarına başladık, hala devam ediyoruz. Bize katılmak isteyen arkadaşlarımız Orkestra Şube Müdürlüğü Instagram sayfasından bilgileri öğrenerek Cumhuriyet coşkusunu paylaşabilirler. 29 Ekim'de bunu alanlarda, sokaklarda, caddelerde sergileyeceğiz. Güzel, coşkulu bir kutlama olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sergilenecek zeybek gösterisinde çalışmalara katılan Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Meclis Üyesi Aslıhan Biçki "Bugün burada 500 kişiyle Cumhuriyet Bayramı'nda zeybek oynamak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mızda zeybek oynayarak, kültürümüzün en önemli parçası olan harmandalıyı oynayarak katkıda bulunmak için buradayız" diye konuştu.

Çalışmalara katılan vatandaşlar da görüşlerini şu şekilde ifade ett:

'Buse Herdem: "Projede de katkım varsa ne mutlu bana. Bunun haricinde de gelecek nesillere bunu nesiller boyu aktarmayı umut ediyorum. Burada bulunmaktan dolayı da çok mutluyum."

Ebru Sülün: "Bu ilanı sosyal medyada gördüğüm anda hemen başvurdum. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'nda bu organizasyonda yer almayı çok istiyordum. İnşallah sonunda layıkıyla bu görevi yerine getireceğim. Bize bu olanağı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Akın'a ve herkese, hocalarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Mustafa Engin İçkin: "Sayın Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz. Kuvayi Milliye şehrimiz Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çok güzel bir şekilde geçecek, buna inanıyoruz ve çok güzel çalışıyoruz arkadaşlarımızla."

Kaynak: ANKA

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