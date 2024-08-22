Balıkesir'de 80 Bin Zeytin Ağacı Sulama İle Buluştu - Son Dakika
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Balıkesir'de 80 Bin Zeytin Ağacı Sulama İle Buluştu

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdekli zeytincilerin tarımsal sulama sorununu çözerek 80 bin zeytin ağacını suyla buluşturdu. Zeytin üreticileri, Başkan Ahmet Akın'a teşekkürlerini iletti.

22.08.2024 17:39  Güncelleme: 17:45
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Balıkesir'de, 80 bin zeytin ağacı suyla buluştu

Erdekli zeytincilerin tarımsal sulama sorununu çözdü

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek'in Gedeve Bölgesi'nde 20 bin zeytin ağacını tarımsal sulamayla buluşturmasının ardından şimdi de Düzler Bölgesi'nde yaşanan tarımsal sulama problemini ortadan kaldırarak 60 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu.

Erdekli zeytin üreticilerinin sesine kulak veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gedeve Bölgesinde 20 bin zeytin ağacını suyla buluşturmasının ardından şimdi de Düzler Bölgesi'nde 60 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu. Bölgede zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiler memnuniyetlerini dile getirerek yıllardır gelmeyen hizmeti, kendilerine sağlayan Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek'in Gedeve Bölgesi'nde 20 bin zeytin ağacını tarımsal sulamayla buluşturmasının ardından şimdi de Düzler Bölgesi'nde yaşanan tarımsal sulama problemini ortadan kaldırarak 60 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu. Bölgede sulama imkanı olmadığı için istediği verimi alamayan zeytincilerin sesine kulak veren Başkan Ahmet Akın'ın, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığına verdiği talimat doğrultusunda; Düzler Bölgesi'ne Erdek 1 Göleti'nin sulama hattından ilave hat yapılarak çiftçilere sulama suyu imkanı sağlandı. BASKİ ekipleri; bin 500 metre uzunluğunda 63 milimetre çapında sulama hattı imalatı yaparak bölgedeki tarımsal sulama problemini çözdü.

BASKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ve ilk suyun verilmesinin ardından Yukarıyapıcı Mahalle Muhtarı Erdek Düzler Bölgesi Süleyman Sacit Yüksek'i görüntülü arayan Başkan Ahmet Akın, yeni yapılan boru hattının hayırlı olmasını diledi. Uzun yıllardır böyle çalışmaların yapılmadığını dile getiren Muhtar Süleyman Sacit Yüksek "Ahmet Akın, size en yakın diyorlardı ama ilk defa bu kadar yakın hissettim. 100 yıldır buraya kimse yardım yapmadı. 1923'te cumhuriyet kuruldu, 1924'te bizler göçle buraya geldik. O gün bugündür hizmet alamıyorduk. Sayenizde artık hizmet almaya başladık. İnşallah devamı gelir. Çok sağ olun başkanım." ifadelerini kullandı.

60 bin zeytin ağacı suya kavuştu

Bölgede geçim kaynaklarının zeytincilik olduğunu ve bunun da su olmadan mümkün olmadığını söyleyen Yukarıyapıcı Mahalle Muhtarı Süleyman Sacit Yüksek "Sağ olsun Ahmet Başkan'ın yanına gittik, dedik biz bu göletten faydalanamıyoruz, zeytinlerimizi sulayamıyoruz. Bize sulama boru hattı çekebilir misin dedik. Hemen mühendisler geldi. Mühendisler; 2 bin 400 metre seviyelerindeki suyun yüzde 60 seviyelerinde buraya geleceğini söylediler ama seviye düşük olduğundan bin 500 metrede 63'lük boru çekilerek su taşındı. Su hayattır, su gelmeyen zeytinler cılız oluyor sadece yağlık oluyor verimli olmuyor. Yaklaşık olarak 80-100 dönüm arazi sulanacak yani yaklaşık 50-60 bin ağaç sulanacak. Tabii bu köyümüzün gelir kaynaklarını bir seviye daha yükseltmiş olacak. Bir kez daha Başkan'ımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz bu hizmeti bize verdikleri için." diye konuştu.

Tarlasına su geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yukarıyapıcı Mahallesi sakini zeytincilikle uğraşan Mehmet Çekici "20 senedir kimse irtibat kurmadı ve üzerine düşmedi. Biz dile getirdiğimiz zaman gereken yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'dan, Allah razı olsun. Allah; onun yüzünü karartmasın, hayatında daima başarılı kılsın. Suyu getirsin getirmesin, önemli olan insanlarla kurduğu iletişim. Vatandaşa yakın olması ve yardımcı olması çok güzel." dedi.

Rekolte yüzde 100 artacak

Suyun, yaşadıkları bölgede bir insan hayatı kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Mehmet Çekici "Buradaki zeytinlerin de yüzde 100 rekoltesinin artacağını düşünüyorum. Sıcaklar nedeniyle zeytin ağaçlarının yaprakları kurumaya yüz tutuyordu. Meyveleri de buruşarak verimsiz hale geliyordu. Tarlalarımıza gelen can suyu nedeniyle şimdi ürünlerimiz daha randımanlı, kaliteli ve verimli bir hale gelecek. Bu nedenle Ahmet Akın başkanımıza minnettarız." şeklinde konuştu.

Balıkesir\'de 80 Bin Zeytin Ağacı Sulama İle Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 80 Bin Zeytin Ağacı Sulama İle Buluştu - Son Dakika

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