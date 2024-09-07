Balıkesir\'de Asayiş Uygulaması: 8 Gözaltı

Güncel

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 93 ekip ve 376 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 2 bin 247 kişi sorgulandı, 346 umuma açık yer, park, bahçe, meydan ve metruk yer kontrol edildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 52 adet sentetik ecza maddesi ve 4,54 gr esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 88 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten menedildi.