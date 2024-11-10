Balıkesir'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Balıkesir'de Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hv. Tümg. Hüseyin Duman, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Vali Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı'na bıraktı. Ardından Balıkesir Başsavcılığı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Baro Başkanlığı, TBMM'de grubu olan ve olmayan partiler, STK'lar, dernekler çelenklerini sundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.

Sirenin çalmasıyla evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olan vatandaşlar da saygı duruşuna geçti. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulunarak Ata'yı andı.

4. sınıf öğrencisinin şiiri duygulandırdı

Törenin sona ermesinin ardından Başkan Akın'ın yanına gelen Muhammed Oğuzhan Vardar isimli 4.sınıf öğrencisi kendisinin yazdığı "Hüzünlü Yılımın 10 Kasım'ı" adlı şiiri okudu. Akın, Küçük Oğuzhan'ı tebrik etti. Akın çelenk töreninin ardından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Altıeylül Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Mustafa Kemal Oratoryo gösterisine katıldı.