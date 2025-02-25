Balıkesir'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala tüm camilerde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde camilerin içi özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken, gül suyu ile yıkanarak daha ferah ve temiz bir atmosfer sağlandı. Rutin çalışmalarını sürdüren ekipler, Ramazan ayında da vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için temizlik çalışmalarına devam edecek.

Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından mobil araçlarla camiler detaylı olarak temizlendi. Özellikle sıcak su ve köpüksüz deterjanlı buharlı sistem ile cami ve mescitlerde hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Halıları da yıkanan camiler, gül suyu da dökülerek ferah bir ortama kavuşturuluyor.

Camilerin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dip bucak temizlendiğini söyleyen vatandaş İsa Kasım, "2025 yılı Ramazan Ayı öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik ekiplerince camimizde yapılan genel bir temizlik, ilaçlama ve genel bir bakımdan dolayı her taraf ilaçlandı ve temizlendi. Bizlere bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a ve temizlikte yardımcı olan kardeşlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Ramazan öncesi camilerdeki temizlik hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten Recep Atar, "Camilerimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Ramazan'a inşallah, camilerimiz çok temiz bir şekilde gireceğiz. İbadetlerimizi temiz bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Celal Ergün isimli vatandaş, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Allah onlardan razı olsun, camileri ve yolları temizliyorlar. Şu an çok iyi bir durumda yani" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin camileri detaylı olarak temizlediğini aktaran Mustafa Yıldız ise "Çok memnunuz. Ahmet Başkan'ımızdan Allah razı olsun. Camiler temizleniyor. Çok iyi bir hizmet yani" dedi.