Balıkesir'de Deprem: 20 Milyon Lira Acil Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de Deprem: 20 Milyon Lira Acil Destek

Balıkesir\'de Deprem: 20 Milyon Lira Acil Destek
11.08.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından acil destek açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Sındırgı'daki savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor, çalışıyorlar. Oradan numuneler alındıktan sonra yani adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz biz de oradaki enkazların kaldırılmasına başlayacağız." dedi.

Yerlikaya, Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından tüm kurum ve kuruluşların süratle Sındırgı'ya geldiğini söyledi.

Her depremden hemen sonra süratle jandarma, emniyet, AFAD ekiplerinin, ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde, yerleşim yerlerinde tarama yaptığını belirten Yerlikaya, "Bir yandan da kulağımız 112'den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı. Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız arama kurtarma ekiplerimizce AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı ama maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bu sabah erken saatlerde AFAD'ın koordinasyonunda tam kapsamlı hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme, zarar tespit komisyonu gibi ilgili çalışma gruplarının her birinin işbaşı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hasar tespitiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğümüz yine Sayın Bakanımızın talimatıyla süratle buraya genel müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızı da gönderdi. 50 ekip sabah hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere toplamda 50 ekip hasar tespitleriyle ilgili çalışmalara başladı. Zarar tespitiyle ilgili defterdarlığımızın koordinasyonunda hemen 30 ekip işbaşı yaptı. Hem merkez mahallelerde hem de kırsal mahallelerde onlar da çalışmalarını yapacak. Bunlar nihayetlendiği zaman da sizlerle paylaşılacak. Tabi depremin olduğu ilk andan itibaren de yine ikramla ilgili bir çalışma grubumuz var onun da başkanı değerli Kızılayımız. Kızılayın 25 ekibi, STK'larımızdan 7, yine belediyelerden gelen ikramla ilgili güzel ekipler vardı. Her birini yürekten tebrik ediyorum onlar da gerçekten ilk andan bu işin tamama erdiği ana kadar da yine ikramlarını toplanma yerleri başta olmak üzere telefonla da nerede bir çağrı varsa oradan da bizzat bu ikramları yapmaya devam ediyor olacaklar."

"1100 arama kurtarma personelimiz geldi"

Bakan Yerlikaya, depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

"1100 arama kurtarma personelimiz geldi." diyen Yerlikaya, deprem bölgesinde görev yapan 11 arama köpeği, 214 araç, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığı, tüm belediyeler, bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili birimler, Kızılay, Orman Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Dün gece pek çok vatandaşa depremin oluşturduğu psikoloji hem de evleriyle ilgili tereddütlerinden dolayı "Bu gece gelin hep birlikte güvenli bir şekilde dışarıda kalalım" önerisinde bulunduklarını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Akabinde valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız hep beraber stadyumda, meydanda, park yerinde olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, onlarla hasbıhal ettik. Bugün yapılacak işlerle ilgili hem sorularına cevap verdik hem de yapılacak hizmetlerimizi şimdi burada olduğu gibi onlarla paylaştık. Artçılardan tabi endişelilerdi az önce 10'dan fazla, 4 büyüklüğünün üzerinde deprem olduğunu ama toplamda artçı depremlerin 250'yi geçtiğini ifade ettik. Duamız, temennimiz, Allah bizi bildiğimiz, bilmediğimiz başta deprem olmak üzere tüm afetlerden korusun."

Biraz sonra merkezde yıkılan enkazın bulunduğu yere gideceklerini belirten Yerlikaya, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Sındırgı'daki savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor çalışıyorlar, oradan numuneler alındıktan sonra yani adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz biz de oradaki enkazların kaldırılmasına başlayacağız." diye konuştu.

"Acil harcamalar için 20 milyon lira ödenek aktarıldı"

Bakan Yerlikaya, bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "20 milyon lira acil harcamalarla ilgili AFAD'dan bir kaynak aktardık." dedi.

Alacaatlı ve Gölcük köylerindeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yerlikaya, "Alacaatlı köyümüzde 9 bina yıkıldı, bunların 7'si metruktu, 2 bina içinde yaşam vardı, Gölcük köyünde 6 bina yıkıldı, 2'si yaşam olan ev, 4'ü metruk olan binaydı. 16 bina yıkılmıştı, biri merkezde, 15'i bu iki köyümüzde, 4 yaşam vardı, şükürler olsun ki sağ salim oradaki vatandaşlarımız binadan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeden çıktılar, kurtuldular." diye konuştu.

Kütahya'da AFAD'ın depolarında stok olan konteynırların da yola çıktığını ve konteyner kurulumuna en kısa zamanda başlanacağını dile getiren Yerlikaya, kalıcı konutlar oluncaya kadar konteynerlerin faaliyette olacağını kaydetti.

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AFAD'ın, Valiliğin ve ilgili tüm bakanlıkların çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Yerlikaya, asrın felaketinde yaşanan birlik ve dayanışmanın buradaki depremde de gösterildiğini, gösterilmeye de devam edeceğini bildirdi.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine ve kaymakamlığa 66 tane evin, binanın hasar gördüğüne yönelik ihbar geldiğini anlatan Yerlikaya, ilk etapta gelen ihbarlara gittiklerini belirterek, vatandaşlardan da evlerinde ya da binalarında herhangi bir çatlak, döküntü varsa 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

Yerlikaya, ilçedeki, köydeki, kırsaldaki tüm mahallelerin titizlikle inceleneceğini ve hasar tespitleri tamamlandıktan sonra gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, adli sürecin işleyişi ile ilgili soruya ilişkin ise bir bina yıkıldığında hem adli hem idari tahkikatın yapıldığını söyledi.

Bina yıkıldığında savcılığın bilirkişi ve teknik personelle binadan numuneler aldırdığını, ayrıca ruhsattan iskan sürecine kadar olan evrakları da resmi yazıyla istettiğini anlatan Yerlikaya, adli ve idari süreçlerin eş zamanlı ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Başsavcı, Sındırgı, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Deprem: 20 Milyon Lira Acil Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:55
Söke-Kuşadası karayolunda çökme meydana geldi
Söke-Kuşadası karayolunda çökme meydana geldi
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:48:18. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Deprem: 20 Milyon Lira Acil Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.