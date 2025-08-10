Balıkesir'de Deprem: Geçmiş Olsun Mesajları

AK Parti yönetimi tarafından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımlandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Balıkesir'de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise mesajında şunları kaydetti:

"Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle en büyük temennimiz can kaybının olmamasıdır. Depremin hemen ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ivedi surette deprem olan bölgemize intikal etmiş olup, hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afete karşı daha güçlü kılmak için afet hazırlıklarımızı en gerekli şekilde tesis ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybının yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, felaketten korusun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçemizde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afet, bela ve musibetten muhafaza buyursun inşallah." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise "Can kaybı olmaması en büyük temennimizdir. Devletimizin ilgili tüm kurumları şu anda sahada tarama faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve Yalova'mız başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Merkez üssü Balıkesir olan ve çok sayıda ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah, ülkemizi beterinden korusun." temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de depremden etkilenenler için geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im memleketimizi her türlü musibet ve felaketten muhafaza eylesin." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız sahada, milletimizin yanındadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, bütün afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun."ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, depremin İzmir ve çevre illerde de hissedildiğini belirterek, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." mesajını paylaştı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Merkez üssü Balıkesir olan ve ülkemizin birçok noktasında hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz, hiçbir can kaybı ve yaralanma yaşanmaması. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."