Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Araç Tahsisi - Son Dakika
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Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Araç Tahsisi

Balıkesir\'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne Yeni Araç Tahsisi

İçişleri Bakanlığı tarafından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 204 yeni araçtan 26'sı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yeni araçların polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünü artıracağını belirterek, emniyetin güçlendirilmesinin suçla mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Araçların sergilendiği törene İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

05.10.2024 12:48
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İçişleri Bakanlığınca, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 204 yeni araçtan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine verilen 26'sı, şehir turu sonrası Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda sergilendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi.

Araçlardan 15'inin İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11'inin Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince kullanılacağını belirten Odabaş, "Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Ne kadar güçlü olursak, araçlarımız ne kadar güçlü olursa suçluyla ve suçla mücadelemiz o kadar iyi olur." dedi.

Hem önleyici manada hem de suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi noktasında emniyetin güçlendiğini dile getiren Odabaş, otoyolların asayiş ve trafik sorumluluğunun yeni protokol kapsamında jandarmaya geçtiğini bildirdi.

Jandarmaya da yeni araçlar tahsis edildiğini, bunların daha sonra teslim edileceğini aktaran Odabaş, teşkilattaki 10 yaş üstü araçların sayısının bir hayli azaltıldığını sözlerine ekledi.

Odabaş, araçların emniyet teşkilatına kazandırılmasında emeği geçenlere, tüm kamu paydaşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Araçların sergilendiği törene, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, birim amirleri ve polis ekipleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Araç Tahsisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Araç Tahsisi - Son Dakika
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