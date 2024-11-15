Balıkesir'de İHA Eğitimi Tamamlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de düzenlenen Yeni Medya Teknikleri Eğitimleri kapsamındaki İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi tamamlandı.

Haber takibinde büyük öneme sahip dron kullanımına yönelik eğitim programı, Balıkesir'de faaliyet gösteren yerel medya mensuplarından yoğun ilgi gördü.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Güven, Yeni Medya Teknikleri Eğitimlerinin yanı sıra medya mensuplarına yönelik birçok etkinliği daha hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlayan katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA 1 ticari pilot sertifikasına sahip oldu.