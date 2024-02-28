Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından hazırlanan "İklime Uygun Tarım Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Balıkesir Ticaret Borsasının da paydaşları arasında yer aldığı 110 milyon avro bütçeli Avrupa Birliği (AB) destekli proje, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirdi.
Projenin önemine değinen Yılmaz, iklim değişikliği göz önüne alınarak üretim yapılmasının önemine işaret ederek, suyun tasarruflu kullanılması yönündeki çalışmalarını anlattı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da üreticilere yönelik verilen destekler hakkında bilgiler verdi.
Alkan, Balıkesir'in farklı bölgelerinde kurulan tarıma dayalı OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, tarımın geliştirilmesi için iklim değişikliğine göre adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
BASİAD adına konuşan Barış Sağlam ise projenin temelleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.
"İklim Değişikliğine Uygun Tarım Bilgilerinin Derlenmesi", "Büyük Tarım Çalıştayı", "Çiftçiler ile Avrupa Tarım Ziyareti", "Balıkesir Tarım Fuarı" ve "Sürdürülebilir Balıkesir Tarım Portalı" başlıklarında sunumlar yapılan programa, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve kurum amirleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de İklime Uygun Tarım Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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