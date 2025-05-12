Balıkesir'de İlk Kaymak Festivali Coşkuyla Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de İlk Kaymak Festivali Coşkuyla Düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy Mahallesi'nde düzenlenen Kaymak Festivali'nde, Balıkesir'in kaymak üretimindeki potansiyelini vurgulayarak, Kaymak Yapım ve Bal Dolum Tesisleri'nin en kısa sürede yapılacağını açıkladı. Festival, bölgenin birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

12.05.2025 16:53  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Kaymak Festivali'nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kaymak denilince akıllara Balıkesir gelmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kaymak Yapım ve Bal Dolum Tesisleri'mizin en kısa sürede yapımını tamamlıyoruz" dedi.

İlçelerde Hıdırellez dolayısıyla düzenlenen köy hayırlarına katılan Başkan Akın, hafta sonu Altıeylül ilçesi Yakupköy Kaymak Festivali ve Hıdırellez köy hayrına, Bandırma ilçesi Sahil Yenice köy hayrına ve Karesi ilçesi Armutalan Mahallesi köy hayrına katıldı.

Programlarda Akın'a eşi Arbil Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, parti ilçe başkanları eşlik etti. Akın, her yıl baharın gelmesiyle mayıs ayı boyunca düzenlenen köy hayırlarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Yarışmaya katılan 28 üreticinin hepsinin birbirinden lezzetli kaymak ürettiğini ve bu nedenle tüm katılımcıların birinci olduğunu söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin hepsinin eline sağlık. 28 üreticimizin ürettiği bu kaymaklar, iddia ediyoruz Türkiye'nin değil dünyanın en lezzetli kaymağıdır. Kaymak denilince akıllara Balıkesir gelmelidir. Bu anlamda bu festival atılan ilk adımdır. Biz bu işi büyütmeye karar verdik. Bölgemizin bu potansiyeli çok yüksek. Biz bunun sözünü verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Kaymak Yapım ve Bal Dolum Tesisleri'mizin en kısa sürede yapımını tamamlıyoruz. Bu işi yine aynı yöntemlerle birliğimiz ve muhtarlarımızla kol kola vererek birlik içerisinde farklı bir noktaya taşıyacağız. Bunun için çalıştık. Sonuna geldik."

Akın, Yakupköy'deki programının ardından Bandırma Sahil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen köy hayrına da katıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile birlikte vatandaşları selamlayan Akın, yapılan hayrın bereket getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Akın, ziyaretlerine Karesi ilçesi Armutalan Mahallesi'yle devam etti.

Halk oyunları topluluğunun gösterisi sonrasında vatandaşlara seslenen Akın, konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. Balıkesir'in Kuvayimilliye şehri olduğunu belirten Akın, "Biz de ayrımcılık yok. Partizanca tavır yok. Ayrışmadan değil birleşmeden yanayız. Bir ve beraber olmaktan mutluyuz. Allah'ın izniyle Balıkesir'i birlik ve beraberliğin örnek şekli haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ahmet Akın, Balıkesir, Festival, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de İlk Kaymak Festivali Coşkuyla Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:54:20. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de İlk Kaymak Festivali Coşkuyla Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.