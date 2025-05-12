Balıkesir'de İlk Kaymak Festivali Coşkuyla Düzenlendi

(BALIKESİR) - Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Kaymak Festivali'nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kaymak denilince akıllara Balıkesir gelmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kaymak Yapım ve Bal Dolum Tesisleri'mizin en kısa sürede yapımını tamamlıyoruz" dedi.

İlçelerde Hıdırellez dolayısıyla düzenlenen köy hayırlarına katılan Başkan Akın, hafta sonu Altıeylül ilçesi Yakupköy Kaymak Festivali ve Hıdırellez köy hayrına, Bandırma ilçesi Sahil Yenice köy hayrına ve Karesi ilçesi Armutalan Mahallesi köy hayrına katıldı.

Programlarda Akın'a eşi Arbil Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, parti ilçe başkanları eşlik etti. Akın, her yıl baharın gelmesiyle mayıs ayı boyunca düzenlenen köy hayırlarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Yarışmaya katılan 28 üreticinin hepsinin birbirinden lezzetli kaymak ürettiğini ve bu nedenle tüm katılımcıların birinci olduğunu söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin hepsinin eline sağlık. 28 üreticimizin ürettiği bu kaymaklar, iddia ediyoruz Türkiye'nin değil dünyanın en lezzetli kaymağıdır. Kaymak denilince akıllara Balıkesir gelmelidir. Bu anlamda bu festival atılan ilk adımdır. Biz bu işi büyütmeye karar verdik. Bölgemizin bu potansiyeli çok yüksek. Biz bunun sözünü verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Kaymak Yapım ve Bal Dolum Tesisleri'mizin en kısa sürede yapımını tamamlıyoruz. Bu işi yine aynı yöntemlerle birliğimiz ve muhtarlarımızla kol kola vererek birlik içerisinde farklı bir noktaya taşıyacağız. Bunun için çalıştık. Sonuna geldik."

Akın, Yakupköy'deki programının ardından Bandırma Sahil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen köy hayrına da katıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile birlikte vatandaşları selamlayan Akın, yapılan hayrın bereket getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Akın, ziyaretlerine Karesi ilçesi Armutalan Mahallesi'yle devam etti.

Halk oyunları topluluğunun gösterisi sonrasında vatandaşlara seslenen Akın, konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. Balıkesir'in Kuvayimilliye şehri olduğunu belirten Akın, "Biz de ayrımcılık yok. Partizanca tavır yok. Ayrışmadan değil birleşmeden yanayız. Bir ve beraber olmaktan mutluyuz. Allah'ın izniyle Balıkesir'i birlik ve beraberliğin örnek şekli haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.