Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük 46 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlar Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu haplar, kenevir bitkileri, metamfetamin, esrar, kokain, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 224 şüpheli yakalandı.

08.07.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 46 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 37 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 46 şüpheliye ait ev ve eklentileri ve kullandıkları araçlara operasyon yapıldı.

Operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 350 adet sentetik uyuşturucu hap, 179 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 48 gram kubar esrar, 43 gram bozai, 15 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 33 adet fişek ve 2 adet dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 224 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 224 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Dursunbey, Burhaniye, Altıeylül, Balıkesir, Susurluk, Sındırgı, Jandarma, Kenevir, Marmara, Edremit, Ayvalık, Manyas, Karesi, Gömeç, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 31 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 31 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement