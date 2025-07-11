Balıkesir'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli evli ve üç çocuk babası polis memuru Zekai Özel (52), görev yaptığı sırada rahatsızlandı.

Görevli olarak bulunduğu Balıkesir Devlet Hastanesi'nde rahatsızlanması sonrası aynı hastanede yapılan kontrollerin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özel yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis memuru Özel'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Burada düzenlenen törene Özel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, emniyet ve askeri personel ile diğer ilgililer katıldı.

Ustaoğlu ve Yiğit törende Özel'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Özel'in cenazesi helallik alınması ve okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.