Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

Balıkesir\'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor
25.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTIBalıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehit Bolat'ın Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 3'ü kız 7 çocuğundan 1'i olduğu ve daha önce bir erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Bolat'ın, Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında 'Nil' isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi. Bolat'ın İzmir'e getirilecek cenazesi, bugün ikindi vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından askeri törenle Kadifekale Şehitliği'ne toprağa verilecek.

'KÜÇÜKKEN ASKER OLMAYI ÇOK İSTİYORDU'

Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, "Şehidimizin çocukluğunu biliyoruz. Bizim için büyük bir acı. Saat 01.00'den beri uykusuz bekliyoruz. Şehitlerimiz ölmezmiş. Kendisi, küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Çocukken, 'Askeriyeden su içtim' diye gelip, anlatan biriydi. Vatan sağ olsun" dedi.

Yağmur ÖNGÜN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güncel, Çiğli, İzmir, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor - Son Dakika

Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:51:33. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.