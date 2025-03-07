Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'da yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalandı.

Plevne Mahallesi Sanat Okulu Caddesi Şehit Özkan Demirel Parkı yakınında Sunay E. (60), henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.

Göğüs, boyun, sırt ve karnından bıçaklanan Sunay E, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlının cinayeti sebepsiz yere işlediği iddia edildi

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Oluşturulan 8 özel ekiple çevredeki kameraları inceleyen polisler, şüphelinin E.B. (43) olduğunu tespit etti.

Ekipler, E.B'nin kaçış güzergahına göre Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir apartmana girdiğini, daha sonra İstanbul'a kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla E.B'yi gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı E.B'nin 1 yıl önce eşinden boşandığı için bunalıma girdiği ve Sunay E'yi sebepsiz yere bıçakladığı öne sürüldü.