Balıkesir'de Patlama: Eşinin Cenazesinde Yürekler Dağlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Patlama: Eşinin Cenazesinde Yürekler Dağlandı

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Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı, acılı bir konuşmayla herkesin yüreğini burktu. Cenaze törenine Bakan ve birçok yetkili katıldı.

25.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:17
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Patlamada hayatını kaybeden gencin eşi yürekleri dağladı

BALIKESİR - Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler, toprağa veriliyor. Karesi Altay Cami'ne getirilen 28 yaşındaki Enes Kırmızı'nın eşi, yürekleri dağladı. Feyza Kırmızı, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinanın bozuk olduğunu söylüyordun" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Enes Kırmızı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da Karesi Altay Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı. 2,5 yaşında oğlu olan Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı, cenaze namazı öncesi eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı. Feyza Kırmızı, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Çocuğumuz seni çok iyi tanıyacak, çok sevecek. Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinanın bozuk olduğunu söylüyordun. Tamir edip edip çalıştırdılar. Ben senin ruhunu sevdim ruhum hep benimle olacak" dedi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırmızı'nın naaşı Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir\'de Patlama: Eşinin Cenazesinde Yürekler Dağlandı
Kaynak: İHA

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