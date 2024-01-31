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Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir\'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün sözde istihbarat biriminde görev yapanlara bilgi ve fotoğraf gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, ayrıca kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresine teslim edildi.

31.01.2024 14:39
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Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu N.E.A, M.E.A, H.E.C, Y.H.E.A, İ.E.C. ile E.E.A. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin ikamet ettikleri kağıt ayrıştırma fabrikasındaki konteynerde kalan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 9 Suriye uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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