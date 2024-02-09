Balıkesir'de sahte kiralık daire ilanları veren dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de sahte kiralık daire ilanları veren dolandırıcı yakalandı

Balıkesir\'de sahte kiralık daire ilanları veren dolandırıcı yakalandı

Balıkesir'de internet sitelerinde sahte kiralık daire ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

09.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Balıkesir'de, internet sitelerinde sahte kiralık daire ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine konuldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından sahte ilanlar vererek mağdurlardan kira veya kapora alan firari Ş.Y'ye (45) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 7 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayından 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Y'nin Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Polis tarafından operasyonla yakalanan Ş.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

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