Balıkesir'de Sokak Hayvanları için Modern Bakımevi Kuruldu

(BALIKESİR) - Sokaktaki can dostların en iyi yaşam koşullarına sahip olması için çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Çıkrıkçı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni modern tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile güçlendirdi. Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla baştan sona yenilenen merkez, can dostlara sıcak bir yuva olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Edremit Çıkrıkçı Hayvan Barınağı'nda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen yapım ve yenileme süreciyle, barınaktaki tüm üniteler modern standartlara uygun hale getirildi. Çalışmalar sayesinde hem sahipsiz hayvanların yaşam koşulları önemli ölçüde iyileştirildi hem de son teknolojiye sahip, donanımlı bir tedavi ve bakım altyapısı oluşturuldu.

Can dostların sıcak yuvalarına kavuşması için "Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz" projesini başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde kentin 20 ilçesindeki can dostlar sıcak yuvalarına kavuştu.

İdari bina ve ameliyathane yenilendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi arasında imzalanan "Çıkrıkçı Hayvan Barınağı Onarım İşbirliği Protokolü" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerekli onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Toplam 252 metrekare alana sahip ameliyat sonrası bakım ünitelerinde bulunan 11 üstü kapalı bakım ünitesi alanı ve 28 açık bakım ünitesi alanı baştan sona yenilenerek, ameliyat sonrası bakım süreçlerinde hijyen ve konfor da artırıldı.

Son teknoloji tıbbi cihazlar teslim edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından barınakta gerçekleştirilecek tedavi ve cerrahi işlemler için modern tıbbi cihaz ve ekipmanlar temin edilerek Edremit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu kapsamda Yumuşak Doku Cerrahi Setleri, Oksijen Konsantratörü, Veteriner Bilgisayarlı Radyoloji Sistemi (CR), Hemogram Cihazı, Veteriner Gaz Anestezi Cihazı, Yoğun Bakım Kabini, Sterilizatör gibi ileri teknoloji cihazlar, veteriner hekimlerin kullanımına sunuldu.

Hayvan sağlığını korumada örnek tesis

Yapılan yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla Çıkrıkçı Hayvan Barınağı, hem fiziki altyapısı hem de tıbbi donanımı ile bölgedeki sokak hayvanları için örnek bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi haline getirildi. Proje ile aynı zamanda can dostların sağlığına kavuşmaları için çok daha etkin ve hızlı müdahale imkanı sağlandı.