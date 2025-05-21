Balıkesir'de Sokak Hayvanları için Ücretsiz Tedavi Desteği - Son Dakika
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Balıkesir'de Sokak Hayvanları için Ücretsiz Tedavi Desteği

21.05.2025 16:22  Güncelleme: 17:38
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Can Dost' mobil aracı, sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi hizmeti sunmak üzere mayıs ve haziran ayları için programını açıkladı. Belirli günlerde farklı ilçelerde kuduz aşısı, parazit uygulamaları ve yaralı hayvan tedavisi gerçekleştirecek.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleri dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost"un, mayıs ve haziran programı belli oldu. Araç, belirli günlerde farklı ilçelerde kuduz aşısı ve parazit uygulamasının yanı sıra yaralı hayvanları da tedavi edecek.

Balıkesir'in tüm ilçelerinde sokak hayvanlarının sağlık koşullarını iyileştirmek amacıyla hizmet veren "Can Dost" ile hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılıyor. Sokak hayvanlarına uzman veteriner hekimler tarafından parazit uygulaması ve kuduz aşısı yapılıyor. Belirli günlerde, belirlenen ilçelerde hizmet veren Can Dost, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla hizmet veren "Can Dost"un mayıs ve haziran programı da belli oldu. Mobil tedavi aracı, 22 Mayıs'ta (yarın) Savaştepe Hürriyet Meydanı, 23 Mayıs'ta Bigadiç Pazar Yeri, 26 Mayıs'ta Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 27 Mayıs'ta Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 28 Mayıs'ta Dursunbey Kent Meydanı, 29 Mayıs'ta Balya Cumhuriyet Meydanı, 30 Mayıs'ta ise İvrindi Atatürk Meydanı'nda hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren araç; 2 Haziran Havran Eski Belediye Önü ve 3 Haziran Edremit Akçay Sarıkız Meydanı'nda olacak. Araç, 4 Haziran'da Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda, 10 Haziran'da Gömeç Cumhuriyet Meydanı'nda, 11 Haziran'da Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek.

Can Dost, 12 Haziran'da Susurluk Heykel Meydanı'nda, 13 Haziran'da Manyas Atatürk Meydanı'nda, 16 Haziran'da Gönen Hükümet Meydanı'nda, 17 Haziran'da ise Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda olacak.

Sokak hayvanları için tüm klinik imkanları seferber eden Can Dost'un mayıs ve haziran programı, 18 Haziran'da Erdek Cumhuriyet Meydanı, 19 Haziran'da Marmara Avşa Adası'nın ardından 20 Haziran'da Karesi Millet Bahçesi ve 23 Haziran'da Altıeylül Atatürk Parkı'nda tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Sokak Hayvanları için Ücretsiz Tedavi Desteği - Son Dakika

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