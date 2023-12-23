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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 632 altın ve metal sikke ile 35 ok başı ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Balıkesir\'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
23.12.2023 - 10:31,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi Denetko Kavşağı mevkiinde şüphe üzerine 10 AFC 772 plakalı aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, kilitli poşetlerin içinde çeşitli dönemlere ait 632 altın ve metal sikke ile 35 ok başının yanı sıra yüzük, haç, mühür gibi objelerden oluşan 720 parça tarihi eserin yanı sıra hassas terazi ele geçirdi.

Polis, araçta bulunan tarihi eser kaçakçılığı şüphelileri H.Ç. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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